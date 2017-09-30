 GALATASARAY'DAN GALİBİYET MESAJI – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    GALATASARAY'DAN GALİBİYET MESAJI

    GALATASARAY'DAN GALİBİYET MESAJI

    Galatasaray'ın Karabükspor'u 3-2 yendiği maçın ardından kulübün sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlandı.

    Galatasaray, 90+1'de Maicon'un golüyle Karabükspor'u 3-2 yenerken çok sayıda gol fırsatından yararlanamadı.

    Maç 2-0 olduktan sonra Karabükspor'un 2-2'lik eşitliği bulması sarı kırmızılı ekibe zor anlar yaşattı.

    Maicon'un galibiyet golü sonrası Galatasaray'ın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

    Yapılan paylaşımda geçmiş yıllarda sıkça söz edilen, "Galatasaray bitti demeden bitmez" ifadeleri yer aldı.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:48
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