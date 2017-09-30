GALATASARAY'DAN GALİBİYET MESAJI
Galatasaray'ın Karabükspor'u 3-2 yendiği maçın ardından kulübün sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlandı.
Galatasaray, 90+1'de Maicon'un golüyle Karabükspor'u 3-2 yenerken çok sayıda gol fırsatından yararlanamadı.
Maç 2-0 olduktan sonra Karabükspor'un 2-2'lik eşitliği bulması sarı kırmızılı ekibe zor anlar yaşattı.
Maicon'un galibiyet golü sonrası Galatasaray'ın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda geçmiş yıllarda sıkça söz edilen, "Galatasaray bitti demeden bitmez" ifadeleri yer aldı.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:48
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SOFUOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER
Toplam 2
Yorum
sönmez Mevlam Yardımcın Olsun Allah Her şeye Kadirdir Dualarımız Seninle Kardeşim
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SERİ SONU FENER
Toplam 26
Yorum
FBLİ NASIL BOZULDU ACABA BİR YORUMLASANIZA AMA SİZ BASIN DEĞİL TARAFCI REZİL BASINSINIZ,YAZIKLAR OLSUN SİZİN GİBİ BASINA, BİRAZ YÜZÜNÜZ KIZARSIN
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İşte Karabük’ün yeni hocası
Toplam 2
Yorum
can hakemler 2 penaltı daha verseydi takımı tanımaya gerek kalmazdı değilmi?ah hakemler ah
GALATASARAY'DAN GALİBİYET MESAJI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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