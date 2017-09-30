 Eboue’den 1 yıllık imza – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Eboue’den 1 yıllık imza

    Eboue’den 1 yıllık imza
    BİR dönem G.Saray'da forma giyen Emmanuel Eboue, resmen KKTC Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol'a transfer oldu. 34 yaşındaki Fildişili sağ bek 1 yıllık imzayı Kuzey Kıbrıs Futbol Federasyonu'nda attı. G.Saray'dan ayrıldıktan sonra FIFA'dan men cezası alan Eboue, 3 yıldır futbol oynamıyordu.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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