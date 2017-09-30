Dursun Özbek iddialı: Şampiyon belli!
Dernek başkanları ile bir araya gelen G.Saray Başkanı, “Bu sezon şampiyonluğa odaklandık, mutlak suretle şampiyon olacağız” dedi. Özbek devre arası kampı için Alanya’ya gitme sözü verdi.
DAVETİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Galatasaray'ın sadece bir spor kulübü değil aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kurumu olduğunu da ifade eden başkan Özbek, "Sivil toplum kuruluşlarının toplumlara vermek istediği mesajlar her zaman olmuştur. Galatasaray da bunun her zaman öncülüğünü yapmıştır. Bu anlamda siz taraftarlar derneği başkanlarımıza da çok görev düşüyor" diye konuştu. Toplantının ardından Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, Özbek'le görüşerek takımı devre arasında Alanya'ya davet etti. Özbek de kamp için Alanya'ya gelecekleri sözünü verdi.
Dursun Özbek, takımın ilk 6 haftada aldığı 5 galibiyet 1 beraberliğin taraftarların ve camianın keyfini yerine getirdiğini belirterek, Türk Telekom Stadı'nda ellerinde kalan son locaların da tamamının satıldığını ifade etti.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:55
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ABOUBAKAR SEVDASI SÜRÜYOR
Toplam 7
Yorum
hakan abou gelse ligin tozunu atarız.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 12
Yorum
hakan volkan şenin bu kadroda ne işi var? yaşlanmış sabri yi çağırmakta ayrı bi vaka
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BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..
Toplam 6
Yorum
Ertan Öyle görülüyor ki Fenerbahçenin oynayacağı maçlarda görev yapan tüm hakemler bunun etkisi altında kalıp. ters kararlar verebilecek! Kazanan?
Dursun Özbek iddialı: Şampiyon belli! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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