 Avrupa'da gol krallığı bahisleri açıldı – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Avrupa'da gol krallığı bahisleri açıldı

    Avrupa'da gol krallığı bahisleri açıldı

    Avrupalı bahis şirketleri bu sezon büyük yarışa sahne olacak Süper Lig Gol Krallığı mücadelesinde Galatasaraylı Bafetimbi 'i favori gösterdi.

    İlk 6 haftada 7 gol atan Fransız yıldız için 1'e 3 oran belirlendi. 'in en büyük rakibi 1'e 5 oran ile 5 maçta 7 gol kaydeden Trabzonsporlu Burak Yılmaz oldu. 6 gollü Göztepeli Jahovic ile 5'er golleri bulunan Tolga Ciğerci ve Yeni Malatyaspor'dan Boutaib'e de 15 oran veriliyor.

    Bafetimbi Gomis, Kardemir Karabükspor maçında gollerine yeniden başlama sözü verdi. İlk 5 haftada 7 kez fileleri havalandırdıktan sonra Bursa'da mola veren yıldızın hafta boyunca idmanlarda büyük hırsla çalıştığı belirtiliyor. Teknik direktör Tudor'un Feghouli, Belhanda ve Rodrigues'ten bu akşamki maçta topu en hızlı bir şekilde Gomis'le buluşturmalarını istediği öğrenildi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:33
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