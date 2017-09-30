Avrupa'da gol krallığı bahisleri açıldı
Avrupalı bahis şirketleri bu sezon büyük yarışa sahne olacak Süper Lig Gol Krallığı mücadelesinde Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'i favori gösterdi.
Bafetimbi Gomis, Kardemir Karabükspor maçında gollerine yeniden başlama sözü verdi. İlk 5 haftada 7 kez fileleri havalandırdıktan sonra Bursa'da mola veren yıldızın hafta boyunca idmanlarda büyük hırsla çalıştığı belirtiliyor. Teknik direktör Tudor'un Feghouli, Belhanda ve Rodrigues'ten bu akşamki maçta topu en hızlı bir şekilde Gomis'le buluşturmalarını istediği öğrenildi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:33
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
çetin Beşiktaş tarafından muhatap alınmaması,cevap verilmemesi kendi hallerine bırakılması daha iyi olur derim.
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AYKUT KOCAMAN'IN BÜYÜK İSYANI!
Toplam 242
Yorum
Hakan Derbiden sonra hakem sayesinde kazandık havası yaratılıyor dedi sen ne yapıyorsun şimdi.1 tane kaleyi bulan şutun var..82 dk 11 kisi oynadin
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GOMİS FAVORİ BURAK PLASE
Toplam 1
Yorum
**** Vagner Love de olabilir gene. 5 oldu
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