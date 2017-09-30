 AVRUPA FATİHİ ÖSTERSUNDS! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    AVRUPA FATİHİ !

    AVRUPA FATİHİ ÖSTERSUNDS!

    Sezon başında Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nden eleyerek gruplara kalan FK, J Grubu'nda 2'de 2 yaparak liderliğe yerleşti.

    1996 yılında kurulan ve tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden İsveç ekibi FK, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansı ile dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray ile karşılaşan İsveç temsilcisi, evinde 2-0 kazanmış, İstanbul'dan ise 1-1'lik beraberlik ile ayrılarak bu kupayı müzesinde bulunduran sarı-kırmızılıları elemişti. Galatasaray'ı eleyerek dikkat çeken Östersunds FK, bir sonraki turda Lüksemburg'dan Fola Esch'i, play-off turunda ise Yunan ekibi PAOK'u eleyerek gruplara kalma başarısı gösterdi.

    İlk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ve 8 milyon Euro'luk kadro değerine sahip İsveç ekibi; Zorya Luhansk (Ukrayna), Athletic Bilbao (İspanya) ve Hertha Berlin (Almanya) ile J Grubu'nda yer aldı. Grubun ilk maçında deplasmanda Zorya Luhansk ile karşılaşan Östersunds FK rakibini 2-0'la geçti. İkinci grup maçında ise dün Hertha Berlin'i konuk eden Östersunds FK, 22. dakikada Brwa Nouri'nin penaltıdan kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.

    J Grubu'nda Zorya Luhansk'ın 3, Athletic Bilbao ve Hertha Berlin'in ise 1'er puanı bulunuyor.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:41
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