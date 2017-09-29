 Konya’dan tribün müjdesi – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Konya’dan tribün müjdesi

    Konya’dan tribün müjdesi
    SÜPER Lig'in 8. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının da olmayacağı iddia edilmişti. Ev sahibinin cezası nedeniyle taraftar desteğini alamayacağı karşılaşmada sarı-kırmızılıların kendilerine ayrılacak bölümde maçı izleyecekleri öğrenildi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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