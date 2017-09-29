HİÇ BİLMEDİĞİNİZ ÖZELLİĞİ: SENDİKACI!

Fransa Profesyonel Futbolcular Sendikası üyesi olan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, vakit buldukça 'Gerçek bu' projesi için okulları gezerek gençlerin eğitimi için tecrübesini aktarıyor.

Son olarak kaliteli futbolcular yetiştirmek ve Fransız futbolcuların ülkedeki imajını düzeltme amacı taşıyan 'Gerçek bu' projesi dahilinde Olivier Giroud ve Blaise Matuidi gibi isimlerle birlikte sorumluluk alan Gomis, deneyimlerini genç isimlere aktarma göreviyle ülkesindeki okulları gezdi ve tecrübelerini aktardı, konuyla ilgili çekilen bilgilendirme videolarında yer aldı.