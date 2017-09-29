HİÇ BİLMEDİĞİNİZ ÖZELLİĞİ: SENDİKACI!
Galatasaray'ın ligde fırtına gibi esmesinde başrol oynayan Bafetimbi Gomis, Fransa Profesyonel Futbolcular Sendikası'nın faaliyetlerine katılıyor.
Fransa Profesyonel Futbolcular Sendikası üyesi olan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, vakit buldukça 'Gerçek bu' projesi için okulları gezerek gençlerin eğitimi için tecrübesini aktarıyor.
Son olarak kaliteli futbolcular yetiştirmek ve Fransız futbolcuların ülkedeki imajını düzeltme amacı taşıyan 'Gerçek bu' projesi dahilinde Olivier Giroud ve Blaise Matuidi gibi isimlerle birlikte sorumluluk alan Gomis, deneyimlerini genç isimlere aktarma göreviyle ülkesindeki okulları gezdi ve tecrübelerini aktardı, konuyla ilgili çekilen bilgilendirme videolarında yer aldı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:23
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ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 26
Yorum
Cansu_kar007 ya 2 sene öncesine kadar canere FB' li taraftar bile sövüyordu edepsiz diye, durduk yere küfredip kırmızı kart gördüğü çok olmuştur zamanında! hatta o kadar kötü bir durumdaydı ki eskişehirspor maçında "lan" kelimesini söyleyeni görmeden direk canere kırmızı kart görmüştü ve 2 maç cezasını da çekmişti hani af maf yoktu yani!!! şimdi sen bu adamı haksızlık yapılıyor diye savunma, iş bilmez de olsa bizim eski hoca pereiraya söven de caner!!! işler kötü gitsin bak bakalım neler yapıyor caner!!
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TARAFTARA ARMAĞAN
Toplam 2
Yorum
k.muğlalı sayın akçay,maç boyunca ve basın toplantısı da dahil ergenler gibi sakız çiğnemesi çok çirkin.özğüven ifadesini vucut diliyle de verebilir
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BAŞKAN ORMAN'DAN DUDU ÇIKARMASI
Toplam 7
Yorum
Zaza Avrupada başarı gösteren tek müslüman takım demişti Çarptırmayın ..
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