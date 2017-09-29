G.Saray’a bir sponsor daha
Sarı-kırmızılı kulüp yöneticisi Ural Aküzüm, Galatasaray'ın gelirlerini artırmak adına önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Galatasaraylıların bu bahis sitesinde oyunlarını oynamalarını istiyoruz. Böylece hem Galatasaraylılar hem de kulüp ve ortakları kazanacak" dedi.
Tarihi bir anlaşma
Misli.com ile tarihi bir anlaşma yaptıklarını belirten Ali Öğüdücü, "Bahis oynayan Galatasaray taraftarları, Misli.com'a girip oyununuzu buradan oynayın. Taraftarlara inanıyoruz. Misli.com bu anlaşma kapsamında şimdiden bize 1 milyon TL garanti para verdi" diye konuştu.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:21
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
G.Saray’a bir sponsor daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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