 G.Saray’a bir sponsor daha – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    G.Saray’a bir sponsor daha

    G.Saray’a bir sponsor daha
    Galatasaray Kulübü, bahis şirketi Misli. com'la sponsorluk anlaşması imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda, anlaşmayla ilgili düzenlenen basın toplantısına yönetici Ural Aküzüm, Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü ile Misli.com Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Tekin katıldı.
    Sarı-kırmızılı kulüp yöneticisi Ural Aküzüm, 'ın gelirlerini artırmak adına önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Galatasaraylıların bu bahis sitesinde oyunlarını oynamalarını istiyoruz. Böylece hem Galatasaraylılar hem de kulüp ve ortakları kazanacak" dedi.

    Tarihi bir anlaşma
    Misli.com ile tarihi bir anlaşma yaptıklarını belirten Ali Öğüdücü, "Bahis oynayan Galatasaray taraftarları, Misli.com'a girip oyununuzu buradan oynayın. Taraftarlara inanıyoruz. Misli.com bu anlaşma kapsamında şimdiden bize 1 milyon TL garanti para verdi" diye konuştu.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
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