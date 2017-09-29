GALATASARAY'DA FEGHOULI İLK 11'DE
Süper Lig'de cumartesi akşamı Karabükspor'u ağırlayacak Galatasaray'da sakat Tolga Ciğerci'nin yerine Feghouli maç ilk 11'de başlayacak!
Igor Tudor'un, geçtiğimiz hafta Bursaspor karşısında attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Cezayirli oyuncuya, Karabükspor karşısında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.
Yaşadığı ağır sakatlık sonrası kilo problemi olduğu için ilk 11'de şans bulamayan ve az süre alan yıldız oyuncu, büyük olasılıkla Tolga'nın yerine ilk 11'de forma giyecek.
MARTİN LİNNES'E İLK 11 ŞANSI
Hafif sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma şansı bulamayan Martin Linnes'in, Latovlevici'nin yerine tekrar ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.
Tenik direktör Tudor, hafta içinde adale sakatlığı nedeniyle iki idmanda yer almayan Latovlevici'yi dinlendirerek Norveçli oyuncuyu sahaya sürecek.
MUHTEMEL 11: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linens (Latovletici), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Tolga
CEZALI: Yok
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:59
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ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 65
Yorum
TARAFTARFB BAŞKANIM AZİZ YILDIRIM.YANINIZDAYIZ.NE ALİ KOÇ NEDE BİR BAŞKASI.TEK BÜYÜK BAŞKAN AZİZ YILDIRIM..
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BRUMA SÜRPRiZi
Toplam 25
Yorum
CENK REİS REİS BOŞVER BRUMAYI BİZE ASAMOAH VE KONOPYLANKA YI GETİR VARYA TAKIM UÇAR REİS DUY SESİMİZİ
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ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 65
Yorum
Murat Haklısınız Şekip bey, eğer video sistemi olmuş olsaydı Beşiktaşın şampiyonlukları şu andakinden çok daha fazla olurdu :)
GALATASARAY'DA FEGHOULI İLK 11'DE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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