 GALATASARAY'DA FEGHOULI İLK 11'DE – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    GALATASARAY'DA FEGHOULI İLK 11'DE

    GALATASARAY'DA FEGHOULI İLK 11'DE

    Süper Lig'de cumartesi akşamı Karabükspor'u ağırlayacak Galatasaray'da sakat Tolga Ciğerci'nin yerine Feghouli maç ilk 11'de başlayacak!

    Igor Tudor'un, geçtiğimiz hafta Bursaspor karşısında attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Cezayirli oyuncuya, Karabükspor karşısında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

    Yaşadığı ağır sakatlık sonrası kilo problemi olduğu için ilk 11'de şans bulamayan ve az süre alan yıldız oyuncu, büyük olasılıkla Tolga'nın yerine ilk 11'de forma giyecek.

    MARTİN LİNNES'E İLK 11 ŞANSI
    Hafif sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma şansı bulamayan Martin Linnes'in, Latovlevici'nin yerine tekrar ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.

    Tenik direktör Tudor, hafta içinde adale sakatlığı nedeniyle iki idmanda yer almayan Latovlevici'yi dinlendirerek Norveçli oyuncuyu sahaya sürecek.

    MUHTEMEL 11: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linens (Latovletici), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

    SAKAT: Tolga

    CEZALI: Yok

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:59
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