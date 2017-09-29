GALATASARAY'DA FEGHOULI İLK 11'DE

Igor Tudor'un, geçtiğimiz hafta Bursaspor karşısında attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Cezayirli oyuncuya, Karabükspor karşısında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası kilo problemi olduğu için ilk 11'de şans bulamayan ve az süre alan yıldız oyuncu, büyük olasılıkla Tolga'nın yerine ilk 11'de forma giyecek.

MARTİN LİNNES'E İLK 11 ŞANSI

Hafif sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma şansı bulamayan Martin Linnes'in, Latovlevici'nin yerine tekrar ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.

Tenik direktör Tudor, hafta içinde adale sakatlığı nedeniyle iki idmanda yer almayan Latovlevici'yi dinlendirerek Norveçli oyuncuyu sahaya sürecek.

MUHTEMEL 11: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linens (Latovletici), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

SAKAT: Tolga

CEZALI: Yok