DURSUN ÖZBEK SÖZ VERDİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da Dernekler Birlik toplantısında devre arası kampını Alanya'da yapacaklarını açıkladı. Başkan Özbek toplantıda kulübü Alanya'ya davet eden Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu'na devre arası kampı için Alanya'ya gelecekleri sözünü verdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman, Galatasaray Taraftarları Dernekler Birliği üyeleri ile İstanbul'da bir restoranda yemekli toplantı düzenledi. Toplantıya Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu'da katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Galatasaray Klüp Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğa odaklandıklarını ve mutlak suretle şampiyon olacaklarına dikkat çekti. Galatasaray'ın sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kurumu olduğunu ifade eden Özbek, "Galatasaray bir dünya markası olarak gelişmekte ve büyümekte. Galatasaray'ımız sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kurumu. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının toplumlara vermek istediği mesajlar her zaman olmuştur. Galatasaray'da bunun her zaman öncülüğünü yapmıştır. Bu anlamda siz taraftarlar derneği başkanlarımıza da çok görev düşüyor" dedi.
Toplantının ardından Başkan Özbek'le görüşen Cevdet Zamanoğlu, takımı kamp için Alanya'ya davet etti. Başkan Özbek ise kamp için Alanya'ya gelecekleri sözünü verdi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:18
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 53
Yorum
Tarafkartal Empati yapmadan futbol yorumlayanların hiç samimiyetleri ve inandırıcılıkları yok! FB'nin istedği oldu, maç gergin geçti. Hakem maçı katlett
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 53
Yorum
Tarafkartal FB biliyordu, Beşiktaş'ı ancak ve ancak futbol dışı gerginlik yaratarak yenebilirlerdi geçen yıl ki maçta gördüler.Beşiktaş tuzağa düştü!
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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 53
Yorum
Gölbaşı Caner şenol querasma pepe oğuzhan medel tosiç hepsi vukuatlı küfürbaz adamlar öncelikle şenol ün lisansını iptal etmeli Bu adam iyi bir prov
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