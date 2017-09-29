CAROLE'DE BRUMA TAKTİĞİ

Galatasaray'ın, Sevilla'ya kiraladığı Fransız sol bek Carole'den bekletisi büyük.
Igor Tudor'un gelişimi adına kiralanmasını istediği ve yönetimin bu doğrultuda La Liga ekiplerinden Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole'ün performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik heyet tarafından yakından takip edilen Lionel Carole 2 maçta 180 dakika forma giydi. Fransız sol bek için Tudor, "Gelişime açık ve yetenekli bir futbolcu. Sevilla ve La Liga onun için çok doğru bir adresti. Bu operasyondan hem Galatassaray'ın hem de Carole'ün karlı çıkacağına inanıyorum. Carole, Sevilla'da tecrübe kazanınca çok daha iyi noktaya ulaşacak" dedi.
Galatasaray yönetimi, iki yıl önce Real Sociedad'a kiralanan ve döndükten sonra Galatasaray'a büyük katkı sağlayan Bruma gibi Carole'ün de La Liga dönüşü sonrası fark yaratacağına inanıyor. Sol bek için yüksek yatırımdan kaçınma kararı alan yönetimin Carole'ün sergilediği performansı doğrultusunda bu alan yapacağı yatırımı Asamoah transferine yönlendirmeyi planlıyor.
Ara transfer döneminde almak için Juventus'a 2 milyon euro teklif etmeyi düşünen sarı kırmızılı kulüp, İtalyan kulübü ikna edemezse mevcut sol bekler ile yoluna devam edecek.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:02
-
ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 26
Yorum
Cansu_kar007 ya 2 sene öncesine kadar canere FB' li taraftar bile sövüyordu edepsiz diye, durduk yere küfredip kırmızı kart gördüğü çok olmuştur zamanında! hatta o kadar kötü bir durumdaydı ki eskişehirspor maçında "lan" kelimesini söyleyeni görmeden direk canere kırmızı kart görmüştü ve 2 maç cezasını da çekmişti hani af maf yoktu yani!!! şimdi sen bu adamı haksızlık yapılıyor diye savunma, iş bilmez de olsa bizim eski hoca pereiraya söven de caner!!! işler kötü gitsin bak bakalım neler yapıyor caner!!
-
TARAFTARA ARMAĞAN
Toplam 2
Yorum
k.muğlalı sayın akçay,maç boyunca ve basın toplantısı da dahil ergenler gibi sakız çiğnemesi çok çirkin.özğüven ifadesini vucut diliyle de verebilir
-
BAŞKAN ORMAN'DAN DUDU ÇIKARMASI
Toplam 7
Yorum
Zaza Avrupada başarı gösteren tek müslüman takım demişti Çarptırmayın ..
CAROLE'DE BRUMA TAKTİĞİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.