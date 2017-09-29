CAROLE'DE BRUMA TAKTİĞİ

Igor Tudor'un gelişimi adına kiralanmasını istediği ve yönetimin bu doğrultuda La Liga ekiplerinden Sevilla'ya kiraladığı Lionel Carole'ün performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik heyet tarafından yakından takip edilen Lionel Carole 2 maçta 180 dakika forma giydi. Fransız sol bek için Tudor, "Gelişime açık ve yetenekli bir futbolcu. Sevilla ve La Liga onun için çok doğru bir adresti. Bu operasyondan hem Galatassaray'ın hem de Carole'ün karlı çıkacağına inanıyorum. Carole, Sevilla'da tecrübe kazanınca çok daha iyi noktaya ulaşacak" dedi.

Galatasaray yönetimi, iki yıl önce Real Sociedad'a kiralanan ve döndükten sonra Galatasaray'a büyük katkı sağlayan Bruma gibi Carole'ün de La Liga dönüşü sonrası fark yaratacağına inanıyor. Sol bek için yüksek yatırımdan kaçınma kararı alan yönetimin Carole'ün sergilediği performansı doğrultusunda bu alan yapacağı yatırımı Asamoah transferine yönlendirmeyi planlıyor.

Ara transfer döneminde almak için Juventus'a 2 milyon euro teklif etmeyi düşünen sarı kırmızılı kulüp, İtalyan kulübü ikna edemezse mevcut sol bekler ile yoluna devam edecek.