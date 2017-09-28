 YiNE KAPALI GiŞE – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    YiNE KAPALI GiŞE

    YiNE KAPALI GiŞE

    Bu sezon dolu tribünler önünde oynayan Galatasaray, cumartesi günkü Karabükspor maçında da 50 bin taraftarlarıyla rakibine korku saçacak

    Sezona süper bir başlangıç yapan ve geride kalan 6 hafta sonunda zirveye çıkan Galatasaray, tribün desteğini de arkasına aldı. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk 3 maçta dolu tribünlere oynayan sarı-kırmızılılar, 7. haftadaki Karabükspor karşılaşmasında da taraftarlarıyla korku saçacak. Taraftarlar, bu maçın biletlerine büyük ilgi gösterirken, cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi biletlerin büyük ölçüde satıldığı açıklandı.

    HER YERDE ZİRVEDE
    Karabükspor karşılaşmasına 50 bin taraftarıyla çıkacak olan Aslan, bu sezonki 4. iç saha maçında da dolu tribünlere oynayacak. 6. hafta sonunda 40 bin taraftar ortalaması yakalayan Cimbom, ligin en fazla seyirci çeken takımı da oldu.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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