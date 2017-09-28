YiNE KAPALI GiŞE
Bu sezon dolu tribünler önünde oynayan Galatasaray, cumartesi günkü Karabükspor maçında da 50 bin taraftarlarıyla rakibine korku saçacak
Sezona süper bir başlangıç yapan ve geride kalan 6 hafta sonunda zirveye çıkan Galatasaray, tribün desteğini de arkasına aldı. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk 3 maçta dolu tribünlere oynayan sarı-kırmızılılar, 7. haftadaki Karabükspor karşılaşmasında da taraftarlarıyla korku saçacak. Taraftarlar, bu maçın biletlerine büyük ilgi gösterirken, cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi biletlerin büyük ölçüde satıldığı açıklandı.
HER YERDE ZİRVEDE
Karabükspor karşılaşmasına 50 bin taraftarıyla çıkacak olan Aslan, bu sezonki 4. iç saha maçında da dolu tribünlere oynayacak. 6. hafta sonunda 40 bin taraftar ortalaması yakalayan Cimbom, ligin en fazla seyirci çeken takımı da oldu.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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