 NDİAYE'NİN AKLI FEGHOULİ'DE – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    NDİAYE'NİN AKLI FEGHOULİ'DE

    NDİAYE'NİN AKLI FEGHOULİ'DE

    Aslan 'ın pahalı transferleri arasında yer alan Ndiaye, Feghouli ile birlikte oynamak için sabırsızlanıyor. Bursaspor maçının son 15 dakikasında Cezayirli futbolcuyla birlikte orta alanda daha çok öne çıkan Ndiaye, gelecek haftalarda da bu oyuncuyla görev almayı bekliyor. Teknik heyete de bu konuyu ilettiği belirtilen Senegalli oyuncu, takıma daha fazla katkı sağlayabileceğini ifade ediyor

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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