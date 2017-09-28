 ''KADRODA YER BULMAM ZOR'' – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    ''KADRODA YER BULMAM ZOR''

    ''KADRODA YER BULMAM ZOR''

    Fransa takımlarından Nice'te forma giyen , teknik direktör Favre'nin planları arasında yer almıyor.

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Hollandalı , kadroda yer bulmakta zorluk çekiyor.

    Sezon başında Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen ve yolların ayrıldığı Hollandalı futbolcu, Fransa'nın Nice takımı ile anlaşma sağlamıştı. Ancak takıma geç katılmasının yanı sıra bir türlü form tutamaması 33 yaşındaki futbolcuyu olumsuz yönde etkiledi.

    Nice Teknik Direktörü , "Biz 4-4-2 oynuyoruz. Sneijder 9 numaranın arkasında, 9,5 gibi oynuyor. Ona kadroda yer bulmam zor. Bunu ona da açıkladım" ifadeleriyle yıldız futbolcunun kadroya girmesinin zor olduğunu açıkladı.

    Fransa Ligue 1'de geride kalan 7 haftada sadece 2 maçta forma giyebilen Sneijder, 2-2 biten Angers karşılaşmasında yedek kulübesinde olmasına rağmen hocası tarafından tercih edilmedi.
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:47
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