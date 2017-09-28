''KADRODA YER BULMAM ZOR''
Fransa takımlarından Nice'te forma giyen Wesley Sneijder, teknik direktör Favre'nin planları arasında yer almıyor.
Sezon başında Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen ve yolların ayrıldığı Hollandalı futbolcu, Fransa'nın Nice takımı ile anlaşma sağlamıştı. Ancak takıma geç katılmasının yanı sıra bir türlü form tutamaması 33 yaşındaki futbolcuyu olumsuz yönde etkiledi.
Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, "Biz 4-4-2 oynuyoruz. Sneijder 9 numaranın arkasında, 9,5 gibi oynuyor. Ona kadroda yer bulmam zor. Bunu ona da açıkladım" ifadeleriyle yıldız futbolcunun kadroya girmesinin zor olduğunu açıkladı.
Fransa Ligue 1'de geride kalan 7 haftada sadece 2 maçta forma giyebilen Sneijder, 2-2 biten Angers karşılaşmasında yedek kulübesinde olmasına rağmen hocası tarafından tercih edilmedi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:47
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KASASINI DOLDURDU
Toplam 4
Yorum
ŞahinFb Lütfen beyler siz kabzımala, çakar', kütahya'lıya yorumcumu diyorsunuz, sizler gerinizle yaparsanız daha alasını.Bjk'ımı Tbk edyrm Türk olrk
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''BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM!''
Toplam 5
Yorum
kardeş rıdvanı yorumcu yerine koyarak yorum yapana değmezdi ama neyse.
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GÜNEŞ, KARTAL'A İLKLERİ YAŞATIYOR!
Toplam 9
Yorum
portoyu yenen ilk türk takımı BJK Canım kardeşim sizin portoyu yendiğiniz maç özel maç hazırlık maçı resmi bir maç değil ilk kez resmi maçta yenen BEşiktaş oldu...
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