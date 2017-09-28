İŞTE TUDOR'UN 'CİĞERCİ' ÖNLEMİ

Şu ana kadar rakip filelere attığı 5 golle Avrupa'nın en skorer orta saha oyuncusu olan ve sarı-kırmızılı takımın başarısındaki pay sahibi isimlerin başında gelen Tolga Ciğerci'nin eklem kapsüllerindeki ödem nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu gelişme sonrasında ise Tudor Karabükspor ve Konyaspor maçlarındaki planlarını değiştirdi.

SAVUNMA YÖNÜ DÜŞÜK OLAN FEGHOULI'NİN ARKASINA LINNES

Bursaspor maçında ceza sahasının önünden attığı golle maçın dönmesini sağlayan Feghouli, Tolga Ciğerci'nin yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkacak. Savunma yönü Tolga Ciğerci'ye göre zayıf olan Fransız oyuncunun arkasında ise Linnes'in görev yapması bekleniyor...