İŞTE TUDOR'UN 'CİĞERCİ' ÖNLEMİ
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye Kadıköy'de yenilmesinin ardından Spor Toto Süper Lig'deki tek yenilgisiz takım unvanını taşıyan Galatasaray'da Tolga Ciğercinin sakatlığı planları değiştirdi.
Şu ana kadar rakip filelere attığı 5 golle Avrupa'nın en skorer orta saha oyuncusu olan ve sarı-kırmızılı takımın başarısındaki pay sahibi isimlerin başında gelen Tolga Ciğerci'nin eklem kapsüllerindeki ödem nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu gelişme sonrasında ise Tudor Karabükspor ve Konyaspor maçlarındaki planlarını değiştirdi.
SAVUNMA YÖNÜ DÜŞÜK OLAN FEGHOULI'NİN ARKASINA LINNES
Bursaspor maçında ceza sahasının önünden attığı golle maçın dönmesini sağlayan Feghouli, Tolga Ciğerci'nin yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkacak. Savunma yönü Tolga Ciğerci'ye göre zayıf olan Fransız oyuncunun arkasında ise Linnes'in görev yapması bekleniyor...
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:48
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Q7, CEZASINI HAFİFLETTİ
Toplam 3
Yorum
KESKİNKALE Sporcu önce AHLAKLI olmalı , ahlak olmadan 1000 gol atsa ne olur BJK buna adamlık öğretsin
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ELMAS'A 5 YILLIK SÖZLEŞME!
Toplam 3
Yorum
mas belirlediğibedelin % 10 nu topçuya vermek zorunda
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CONTE'Yİ ARATMADI
Toplam 4
Yorum
KRAL ÇOK ALT SIRALARDA KALMIŞSINIZ SESİNİZ GELMİYORRRR
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