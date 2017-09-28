 G.Saray, Karabükspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    G.Saray, Karabükspor'a hazırlanıyor

    G.Saray, Karabükspor'a hazırlanıyor

    , Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Orta ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

    , yarın akşam yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:40
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