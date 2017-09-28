G.Saray, Karabükspor'a hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Orta ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:40
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TRABZONSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU!
Toplam 2
Yorum
MALdonaldo kendi aralarinda yapilan maclara lig deniliyor haberin olsun
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 33
Yorum
arsen l. BJK nin 2 penaltısı 1 golü verilmedi,topa arkasını dönen attibaya penaltı verildi.Bir de utanmadan çıkıyor konuşuyor.Bunlar FB ye yapılsaydı
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FENER'DE İŞLER YARIN TERSİNE DÖNEBİLİR
Toplam 26
Yorum
lazer1903 Cevap 11 puan geriden gelip şampiyonluğu aldığımızı hatırlatırım.
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