GALATASARAY'DA TARİHİ ADIM

Galatasaray'da özellikle liseliler ve sporcular ile bu kesimlerin 1. derece yakınları dışındakilere üyelik yolu kısıtlıydı. Sarı-kırmızılılarda tartışılan bu konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atılmıştı. Tüzük Tadil Komisyonu Üyesi Mustafa Cengiz, yönetime konuyla ilgili resmi başvuru yapmıştı. Başkan Dursun Özbek yönetimindeki G.Saray'ın, başvuruya sıcak baktığı öğrenildi. Hukuki işlemlerin de tamamlanması halinde daha önce yıllık 150 olan eş-çocuk ve normal üyelerdeki sayının 280'e kadar çıkarılabileceği ifade edildi. Bir dönem başkan adayı da olan Cengiz, tüzüğün yanlış yorumlandığını belirtip, şunları söyledi:

İŞTE 2017 HEDEFİ

"Tüzüğün doğru yorumlanmasını sağlayıp, üyeliklerde rahatlama olacaktır. G.Saray'a üye olmak, her G.Saraylı'nın rüyasıdır. Geçen ay yaptığımız resmi başvuru ile Sayın Dursun Özbek yönetimince hukuken doğru değerlendirilerek artık farklı olacaktır. 2017'de 270 yerine 380 üyelik beklenmektedir. Bu artış gelecek yönetimlerin üstündeki baskıyı da nispeten azaltacaktır."