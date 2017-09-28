GALATASARAY'DA TARİHİ ADIM
Sarı-kırmızılıların Tüzük Tadil Komisyonu Üyesi Mustafa Cengiz, müjdeyi verdi: “Normal üyeliklerin kısıtlı kalmaması için gerekli adımı attık. Sayın Özbek, konuyu hukuken değerlendirecek”
Galatasaray'da özellikle liseliler ve sporcular ile bu kesimlerin 1. derece yakınları dışındakilere üyelik yolu kısıtlıydı. Sarı-kırmızılılarda tartışılan bu konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atılmıştı. Tüzük Tadil Komisyonu Üyesi Mustafa Cengiz, yönetime konuyla ilgili resmi başvuru yapmıştı. Başkan Dursun Özbek yönetimindeki G.Saray'ın, başvuruya sıcak baktığı öğrenildi. Hukuki işlemlerin de tamamlanması halinde daha önce yıllık 150 olan eş-çocuk ve normal üyelerdeki sayının 280'e kadar çıkarılabileceği ifade edildi. Bir dönem başkan adayı da olan Cengiz, tüzüğün yanlış yorumlandığını belirtip, şunları söyledi:
İŞTE 2017 HEDEFİ
"Tüzüğün doğru yorumlanmasını sağlayıp, üyeliklerde rahatlama olacaktır. G.Saray'a üye olmak, her G.Saraylı'nın rüyasıdır. Geçen ay yaptığımız resmi başvuru ile Sayın Dursun Özbek yönetimince hukuken doğru değerlendirilerek artık farklı olacaktır. 2017'de 270 yerine 380 üyelik beklenmektedir. Bu artış gelecek yönetimlerin üstündeki baskıyı da nispeten azaltacaktır."
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
-
LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
-
F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
-
SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
GALATASARAY'DA TARİHİ ADIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.