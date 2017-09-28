"FORMAYI HAK EDEN GİYER"

17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda milli formayla mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay Babacan, yabancı sınırıyla ilgili konuştu. Yabancı sayısının önemli olmadığını belirten 17 yaşındaki orta saha, "Bir oyuncu iyiyse oynar. Yeter ki yeteneği ve azmi olsun. Futbolcunun yabancı ya da Türk olmasının hiçbir önemi yok. Formayı hak eden alacak" sözlerini sarfetti.

Vazgeçilmez olmak istiyorum

Igor Tudor'un gözüne girmeyi de hedefleyen Atalay Babacan, "Dünya Kupası'ndaki performans, Galatasaray ve A Milli Takım'ın değişmez ismi olmak için önemli bir adım olacak. Elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.