 "FORMAYI HAK EDEN GİYER" – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    "FORMAYI HAK EDEN GİYER"

    "FORMAYI HAK EDEN GİYER"

    Aslan’ın 17’lik yıldızı Atalay Babacan, “Yabancı ya da Türk, fark etmez. İyi futbolcu her zaman oynar” dedi

    17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda milli formayla mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay Babacan, yabancı sınırıyla ilgili konuştu. Yabancı sayısının önemli olmadığını belirten 17 yaşındaki orta saha, "Bir oyuncu iyiyse oynar. Yeter ki yeteneği ve azmi olsun. Futbolcunun yabancı ya da Türk olmasının hiçbir önemi yok. Formayı hak eden alacak" sözlerini sarfetti.

    Vazgeçilmez olmak istiyorum
    Igor Tudor'un gözüne girmeyi de hedefleyen Atalay Babacan, "Dünya Kupası'ndaki performans, Galatasaray ve A Milli Takım'ın değişmez ismi olmak için önemli bir adım olacak. Elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
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