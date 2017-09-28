"FORMAYI HAK EDEN GİYER"
Aslan’ın 17’lik yıldızı Atalay Babacan, “Yabancı ya da Türk, fark etmez. İyi futbolcu her zaman oynar” dedi
17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda milli formayla mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay Babacan, yabancı sınırıyla ilgili konuştu. Yabancı sayısının önemli olmadığını belirten 17 yaşındaki orta saha, "Bir oyuncu iyiyse oynar. Yeter ki yeteneği ve azmi olsun. Futbolcunun yabancı ya da Türk olmasının hiçbir önemi yok. Formayı hak eden alacak" sözlerini sarfetti.
Vazgeçilmez olmak istiyorum
Igor Tudor'un gözüne girmeyi de hedefleyen Atalay Babacan, "Dünya Kupası'ndaki performans, Galatasaray ve A Milli Takım'ın değişmez ismi olmak için önemli bir adım olacak. Elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:32
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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