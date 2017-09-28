FELİPE MELO MU FERNANDO MU?

Fernando, Galatasaray'da mükemmel bir performans yakalarken taraftarların sevgilisi Felipe Melo ile de kıyaslanmaya başladı. Ancak mevkileri dışında iki oyuncunun benzer bir noktası yok.

* Melo; sert, acımasız, agresifti.

*Fernando ise yumuşak, az faulle oynayan ve saha içinde daha saygılı.

* Felipe Melo yeni transfer (2011-12) olduğunda ilk 6 haftada 3 gol atmıştı.

* Fernando'nun ise hücuma şu ana kadar herhangi bir katkısı olmadı.

* Fakat Fernando, her maç ortalama 80.7 pas yapıp yüzde 90.1 isabet sağlıyor. 2.8 top çalıyor. 2.5 top kesiyor. 3.2 uzaklaştırma yapıyor.