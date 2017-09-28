 FELİPE MELO MU FERNANDO MU? – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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HEPSİ
    28 Eylül 2017, Perşembe
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    FELİPE MELO MU FERNANDO MU?

    FELİPE MELO MU FERNANDO MU?

    Cimbom’un yeni transferi vatandaşı ile tamamen zıt bir karakter ortaya koydu

    Fernando, Galatasaray'da mükemmel bir performans yakalarken taraftarların sevgilisi Felipe Melo ile de kıyaslanmaya başladı. Ancak mevkileri dışında iki oyuncunun benzer bir noktası yok.

    * Melo; sert, acımasız, agresifti.

    *Fernando ise yumuşak, az faulle oynayan ve saha içinde daha saygılı.

    * Felipe Melo yeni transfer (2011-12) olduğunda ilk 6 haftada 3 gol atmıştı.

    * Fernando'nun ise hücuma şu ana kadar herhangi bir katkısı olmadı.

    * Fakat Fernando, her maç ortalama 80.7 pas yapıp yüzde 90.1 isabet sağlıyor. 2.8 top çalıyor. 2.5 top kesiyor. 3.2 uzaklaştırma yapıyor.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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