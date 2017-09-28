FELİPE MELO MU FERNANDO MU?
Cimbom’un yeni transferi vatandaşı ile tamamen zıt bir karakter ortaya koydu
Fernando, Galatasaray'da mükemmel bir performans yakalarken taraftarların sevgilisi Felipe Melo ile de kıyaslanmaya başladı. Ancak mevkileri dışında iki oyuncunun benzer bir noktası yok.
* Melo; sert, acımasız, agresifti.
*Fernando ise yumuşak, az faulle oynayan ve saha içinde daha saygılı.
* Felipe Melo yeni transfer (2011-12) olduğunda ilk 6 haftada 3 gol atmıştı.
* Fernando'nun ise hücuma şu ana kadar herhangi bir katkısı olmadı.
* Fakat Fernando, her maç ortalama 80.7 pas yapıp yüzde 90.1 isabet sağlıyor. 2.8 top çalıyor. 2.5 top kesiyor. 3.2 uzaklaştırma yapıyor.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
FELİPE MELO MU FERNANDO MU? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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