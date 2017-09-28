EMMANUEL EBOUE'DEN SÜRPRİZ TRANSFER!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, KKTC ekibi Türk ocağı Limasol ile imza aşamasına geldi.
2011 yılında geldiği sarı kırmızılı takımda 4 sezon geçiren Eboue, son olarak İngiltere'de Sunderland takımında forma giymişti.
Kariyerini Kıbrıs'ta sürdürecek 34 yaşındaki futbolcunun yeni takımı Türk Ocağı Limasol, geçen sezon ligi 7. sırada bitirmişti.
KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol, geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig forması giyen Lomana LuaLua ile de transfer görüşmelerinde bulunmuştu.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:22
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GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
Toplam 10
Yorum
BBB Kendisini olur olmaz yere atmasa çağrılabilirdi. Demekki yabancılarda görüyor bazı şeyleri, bir tek fenerliler göremiyor.
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GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
Toplam 10
Yorum
Gerçek Ya Vaybueno'ya biri soylesin, Bosuna milli takimi hayal etmesin. Fransa milli takiminda oynayan butun oyuncular Sampiyonlar liginde oynuyor
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GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
Toplam 10
Yorum
34 !!! Maalesef milli takıma uygun görülmediğinden çağrılmadı. Ancak Fenerde oynayabilirmiş, kapasite o kadarmış..:)
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