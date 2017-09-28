 EMMANUEL EBOUE'DEN SÜRPRİZ TRANSFER! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    'DEN SÜRPRİZ TRANSFER!

    EMMANUEL EBOUE'DEN SÜRPRİZ TRANSFER!

    Galatasaray'ın eski futbolcusu , KKTC ekibi Türk ocağı Limasol ile imza aşamasına geldi.

    Emmanuel Eboue'den sürpriz hamle! Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu, Türk Ocağı Limasol takımına imza atma için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

    2011 yılında geldiği sarı kırmızılı takımda 4 sezon geçiren Eboue, son olarak İngiltere'de Sunderland takımında forma giymişti.

    Kariyerini Kıbrıs'ta sürdürecek 34 yaşındaki futbolcunun yeni takımı Türk Ocağı Limasol, geçen sezon ligi 7. sırada bitirmişti.

    KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol, geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig forması giyen Lomana LuaLua ile de transfer görüşmelerinde bulunmuştu.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:22
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