EKSTRA GÜÇ SOFİANE FEGHOULİ

Bursa maçında unutulmaz bir gol atan Sofiane Feghouli, Tolga Ciğerci'nin yokluğunda bu sezon Karabükspor maçı ile birlikte ilk kez 11'de görev yapacak. Sağlık heyeti, Cezayirli futbolcunun herhangi bir sıkıntısı olmadığını ve tamamen hazır olduğunu bildirirken Feghouli'nin, sahada ne kadar kalacağına teknik direktör İgor Tudor karar verecek. Hırvat hocanın oyuncu ile özel bir görüşme yaptığı ve "Seyircimiz önünde senden ekstra performans bekliyorum" dediği bildirildi.