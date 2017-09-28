EKSTRA GÜÇ SOFİANE FEGHOULİ
Bursa maçında unutulmaz bir gol atan Sofiane Feghouli, Tolga Ciğerci'nin yokluğunda bu sezon Karabükspor maçı ile birlikte ilk kez 11'de görev yapacak. Sağlık heyeti, Cezayirli futbolcunun herhangi bir sıkıntısı olmadığını ve tamamen hazır olduğunu bildirirken Feghouli'nin, sahada ne kadar kalacağına teknik direktör İgor Tudor karar verecek. Hırvat hocanın oyuncu ile özel bir görüşme yaptığı ve "Seyircimiz önünde senden ekstra performans bekliyorum" dediği bildirildi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:38
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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