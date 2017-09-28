 EKSTRA GÜÇ SOFİANE FEGHOULİ – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    EKSTRA GÜÇ SOFİANE FEGHOULİ

    EKSTRA GÜÇ SOFİANE FEGHOULİ

    Bursa maçında unutulmaz bir gol atan Sofiane Feghouli, Tolga Ciğerci'nin yokluğunda bu sezon Karabükspor maçı ile birlikte ilk kez 11'de görev yapacak. Sağlık heyeti, Cezayirli futbolcunun herhangi bir sıkıntısı olmadığını ve tamamen hazır olduğunu bildirirken Feghouli'nin, sahada ne kadar kalacağına teknik direktör İgor Tudor karar verecek. Hırvat hocanın oyuncu ile özel bir görüşme yaptığı ve "Seyircimiz önünde senden ekstra performans bekliyorum" dediği bildirildi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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