CONTE'Yİ ARATMADI

Taktik bilgisi sürekli sorgulanan İgor Tudor, Bursa deplasmanında geride olduğu dakikalarda herkesi kendine hayran bırakan riskleri aldı. Oyunu beklerin üzerinden kuran fakat 1-0 geriye düşen Hırvat teknik adam ilk iş olarak sistemi 3-4-3 yaptı.

Mariano ve Latovlevici'den vazgeçti. Belhanda'yı sağa kaydırdı. Bu sayede sağ önde 3 oyunculu hücumu denedi. Yeni bir sistem olan "halfspace/ yarı uzay"ı etkili kullandı. Akıl hocası Antonio Conte'nin Juventus'tan sonra Chelsea'de başarıyla uygulattığı bu sistem rakibin stoper-bek arasındaki bölgeyi etkili kullanması ve rakibin savunma düzenini bozması anlamına geliyor. Belhanda'nın sağ önde Yasin'le birlikte etkili olmasıyla Titi yerini kaybetmeye başladı.

Bu da 'half-space'in temeli olan stoper-sağ bek arasına giren oyuncuların rakip stoperlerden birini savunması gereken alanın dışına çekmesini mükemmel şekilde uygulattı. 18 şutta 1 isabet sağlayıp gol atamadığı ilk maçını oynamasına rağmen Gomis, ceza alanında diğer stoperle teke tek kaldı. Markajdan kurtulup rahat pozisyon aldı.

Ayrıca ceza alanına girecek ekstra oyuncular için topun olduğu bölgenin dışındaki alan boşaldı. Hem Feghouli'nin hem de Tolga'nın attığı gollerde Bursaspor'un defansa yardım etmesi gereken oyuncuları yerlerini kaybedince şut ihtimalleri doğdu. Bu da Galatasaray'a zaten yorduğu Bursa karşısında kaçınılmaz galibiyeti getirdi.





* Antonio Conte'nin Juventus'tan sonra Chelsea'de başarıyla uygulattığı 'half space/yarı uzay' stoper-bek arasındaki bölgenin etkili kullanılması ve rakibin savunma düzenini bozulması anlamına geliyor.

* Stoper-sağ bek arasına giren oyuncular, rakip stoperlerden birini savunması gereken alanın dışına çekiyor. Ceza alanında santrforu diğer stoperle teke tek bırakıyor.

* Santrforun markajdan kurtularak kendisine daha rahat pozisyon almasını sağlıyor. Ayrıca ceza alanına girecek ekstra oyuncular için topun olduğu bölgenin dışındaki alanın boşluğu da göze çarpıyor.