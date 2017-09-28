ALPARSLAN DİKMEN UNUTULMADı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucusu Alparslan Dikmen, vefatının 9. yılında unutulmadı. Sarıkırmızlı taraftarlar, sosyal medyada Dikmen'in ölüm yıldönümü ile ilgili mesajlar yayınlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftar grupları da ultrAslan'ın kurucusunu unutmadı.