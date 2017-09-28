 ALPARSLAN DİKMEN UNUTULMADı – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    ALPARSLAN DİKMEN UNUTULMADı

    ALPARSLAN DİKMEN UNUTULMADı

    Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucusu Alparslan Dikmen, vefatının 9. yılında unutulmadı. Sarıkırmızlı taraftarlar, sosyal medyada Dikmen'in ölüm yıldönümü ile ilgili mesajlar yayınlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftar grupları da ultrAslan'ın kurucusunu unutmadı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
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