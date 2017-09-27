''TUDOR'DAN FORMAYI ALACAĞIM''

Atalay, yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Dünya Kupası'ndaki hedeflerini anlattı.

Ay-yıldızlı formayı Dünya Kupası'nda giyecek olmanın heyecanını yaşayan Atalay, 6-28 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek organizasyonda ortaya koyacağı performansla Galatasaray ve A Milli Takım'ın değişmez ismi olmak için önemli bir adım atacağına inanıyor.

Milli takımda da bulunan Galatasaray'dan takım arkadaşı Ozan Kabak ile aynı hedef doğrultusunda çalıştıklarını dile getiren Atalay, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Şimdi 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyerek Galatasaray'a hazır olduğumu göstermek istiyorum. İlk hedefim sarı-kırmızılı formayı giymek. Galatasaray altyapısından 7-8 kişi bütün kamplara gidiyoruz. 2000 doğumlu yaş grubu yalnızca Galatasaray'a değil Türk futboluna büyük katkı sağlayacaktır. Ozan Kabak'la da aynı mahallede oturuyoruz, onunla bir hayalimiz var. Galatasaray ve A Milli Takım formasını birlikte giymek istiyoruz. İnşallah bu da yakın zamanda nasip olur."

Galatasaray'da temposu yüksek antrenmanlarla kendisini geliştirdiğinin altını çizen Atalay, "Igor Tudor genç futbolcuları seviyor. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilersek Igor Tudor'dan formayı alacağıma inanıyorum. Galatasaray'da çok kaliteli oyuncular var ama bu beni korkutmuyor. Saha içi ve saha dışında hep bizimle ilgileniyorlar. Onlarla birlikte biz de savaşacağız, Galatasaray'da bu sene şampiyonluk yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"YABANCI SAYISI ÖNEMLİ DEĞİL, BİR OYUNCU İYİYSE OYNAR"

Atalay, Türk futbolundaki yabancı sayısı tartışmalarıyla ilgili, "Yabancı sayısı önemli değil, bir oyuncu iyiyse oynar. Yeter ki yeteneği ve azmi olsun. Oyuncunun yabancı ya da Türk olmasının hiçbir önemi yok. Formayı hak eden alacak." değerlendirmesinde bulundu.

10 numara pozisyonunda oynayan ve her iki ayağını da kullanabilen genç futbolcu, şöyle konuştu:

"Herkes beni bir futbolcuya benzetmeye çalışıyor. Elbette hayranlık duyduğum oyuncular oldu ama bugüne kadar onları taklit etmek yerine kendi özelliklerimin üzerinde çalıştım. Bu özelliklerimi geliştirmek istiyorum."



"FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Atalay Babacan, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın yaklaşık 3 yıldır birlikte oynayan isimlerden kurulduğunu ve Mehmet Hacıoğlu yönetiminde Hindistan'da iddialı olduklarını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayarak öz güvenlerinin arttığını belirten Atalay, "Çok iyi bir arkadaşlığımız var ve çok iyi bir takım olduk. Birbirimizi tamamlıyoruz ve herkes birbirinin ne yapacağını biliyor. Avrupa Şampiyonası'nda da maç maç bakarak yarı finale kadar çıktık. Aslında final de görebilirdik ama bazı talihsizlikler oldu. Yarı finale çıkıp Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandık. Hindistan'da da elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

B Grubu'ndaki rakipleri Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda'yı değerlendiren genç orta saha oyuncusu, "Rakipler isim olarak güçsüz gibi dursalar da ben güçlü olduklarını düşünüyorum. Fizik güçleri çok fazla ama bizim de tekniğimiz ve kondisyonumuzla onlara üstünlük sağlayacağımızı düşünüyorum. Milli takım olarak Hindistan'da ilk olarak gruptan çıkmak ve sonrasında Dünya Kupası'nda final oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.