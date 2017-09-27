 TOLGA DiNLENECEK – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    TOLGA DiNLENECEK

    TOLGA DiNLENECEK

    Bursaspor karşısında galibiyeti getiren golü ağlara yollayan yıldız futbolcu, en az 2 hafta yok. Yerine Feghouli oynayacak

    Galatasaray'ın bu sezon oynadığı futbol ve attığı goller ile dikkat çeken ismi Tolga Ciğerci'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun eklem kapsülünde ödem bulunduğunu aktaran Kulüp Doktoru Yener İnce, "Tolga, iğne tedavisiyle ve fedakarca oynuyor.

    Yüklenme durumunda geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntıların tekrarlanmaması için dinlendirmemiz lazım" dedi. İnce, Tolga'nın seçilmesi halinde milli takım sağlık ekibine de raporları göndereceklerini anlattı. Tolga'nın yerine Kardemir Karabük karşısında formu giderek yükselen Sofiane feghouli'nin şans bulması bekleniyor

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:12
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