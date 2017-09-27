TOLGA DiNLENECEK
Bursaspor karşısında galibiyeti getiren golü ağlara yollayan yıldız futbolcu, en az 2 hafta yok. Yerine Feghouli oynayacak
Galatasaray'ın bu sezon oynadığı futbol ve attığı goller ile dikkat çeken ismi Tolga Ciğerci'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun eklem kapsülünde ödem bulunduğunu aktaran Kulüp Doktoru Yener İnce, "Tolga, iğne tedavisiyle ve fedakarca oynuyor.
Yüklenme durumunda geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntıların tekrarlanmaması için dinlendirmemiz lazım" dedi. İnce, Tolga'nın seçilmesi halinde milli takım sağlık ekibine de raporları göndereceklerini anlattı. Tolga'nın yerine Kardemir Karabük karşısında formu giderek yükselen Sofiane feghouli'nin şans bulması bekleniyor
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:12
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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