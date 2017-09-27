SÖZLEŞME İÇİN ERKEN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün demokratik yapısının çok kuvvetli olduğunu ve mayıs ayındaki seçimde yeni adaylar çıkabileceğini kaydetti. DHA'ya konuşan Özbek, 2018 yılının Mayıs ayında yapılacak kongreyle ilgili, "Galatasaray gibi bir camiada tek başkan adayı olmaz. Demokratik yapımız çok kuvvetli. Mutlaka başka adaylar da çıkar. Bunları söylerken de 'ben tekrar başkanlığa adayım' demiyorum. Böyle anlaşılmaması lazım" diye konuştu.

PROJELER YÜRÜMELİ

Galatasaray'a hizmet etmek için uğraştığını kaydeden Özbek, "Hizmet ve yaptığım işlerin bir kısmının sonucunu aldık, bir kısmının ise alınmadı. Bunları yaptıktan sonra 'camia yaptıklarımızı beğenmiş mi, sizin başkanlık sürenizi tasvip ediyorlar mı etmiyorlar mı?' diye bakacağız. Başlattığım büyük projeler var. Bu projelerin yürümesi lazım. Benden sonraki yönetimlerin de bu projeleri takip edebilecekleri bir sistem bırakmam lazım. Benim görevim bu" dedi.

BİRAZ DAHA İLERLESİN

Ligde başarılı bir performansa imza atan Tudor'un sözleşmesinin sezon sonunda biteceğinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: "Tudor'un sözleşmesi için konuşmak şu an için erken. Tudor ile 1 senelik sözleşmemiz var. Sezonun biraz daha ilerlemesi lazım. Dolayısıyla benim de görev sürem Mayısta bitecek. Önümüzü bir görmemiz lazım. Yani şunu diyebilirim; antrenör kulüpler için anahtar kişi. Seçim öncesi de bu hamleyi yapmak çok etik olmaz."

ASAMOAH'LA iLGiLENiYORUZ

Sezon başında transfer edemedikleri Kwadwo Asamoah'ın gündemlerinde yer almaya devam ettiğini de aktaran Özbek, "Kwadwo Asamoah'la çok ilgilendik, ilgimiz de devam ediyor ama O'nun yerine Latovlevici'yi getirdik. Sezonun genelinde, eksik tespiti yapılır ve ona göre davranırız" dedi.



TAKViYE YAPARIZ

Ara transferle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Takım şu anda performansını yüzde yüz yansıtamıyor. 10'uncu haftadan sonra tam performans belli olur. Eğer bir eksiklik hissedilirse, devre arasında takviye yaparız" ifadesini kullandı. Taraftarların protesto ettiği Selçuk İnan'a da arka çıkan Özbek, "Selçuk bizim değerimiz. Bu değerimize zarar vermemiz gerekiyor" dedi.