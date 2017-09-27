SNEİJDER ELEŞTİRMİŞTİ!..

Özellikle ağır interval koşular sayesinde G.Saray, Klopp'un keşfi olan "gegen-press"i de mükemmel bir şekilde uyguluyor. Tudor lig başlamadan yaptığı yüklemeyi lig devam ederken de sürdürüyor. Hırvat teknik adam hafta içi idmanlarında en az bir gün takımına yükleme yaparken milli maç aralarında da devam ediyor.



