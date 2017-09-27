SNEİJDER ELEŞTİRMİŞTİ!..
Geçen sezon başta Sneijder ve Bruma'nın "Biz atlet miyiz?" diyerek eleştirdiği İgor Tudor'un ağır idmanları meyvesini veriyor.
Özellikle ağır interval koşular sayesinde G.Saray, Klopp'un keşfi olan "gegen-press"i de mükemmel bir şekilde uyguluyor. Tudor lig başlamadan yaptığı yüklemeyi lig devam ederken de sürdürüyor. Hırvat teknik adam hafta içi idmanlarında en az bir gün takımına yükleme yaparken milli maç aralarında da devam ediyor.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:48
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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