 SNEİJDER ELEŞTİRMİŞTİ!.. – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    SNEİJDER ELEŞTİRMİŞTİ!..

    SNEİJDER ELEŞTİRMİŞTİ!..

    Geçen sezon başta Sneijder ve Bruma'nın "Biz atlet miyiz?" diyerek eleştirdiği İgor Tudor'un ağır idmanları meyvesini veriyor.

    Özellikle ağır interval koşular sayesinde G.Saray, Klopp'un keşfi olan "gegen-press"i de mükemmel bir şekilde uyguluyor. Tudor lig başlamadan yaptığı yüklemeyi lig devam ederken de sürdürüyor. Hırvat teknik adam hafta içi idmanlarında en az bir gün takımına yükleme yaparken milli maç aralarında da devam ediyor.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:48
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