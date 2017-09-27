RiBERY DÖNÜYOR
France Football, Bayern Münih’ten ayrılmaya hazırlanan Ribery’nin Süper Lig kulüpleriyle görüştüğünü iddia etti
Bayern Münih forması giyen Franck Ribery ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre; yıldız futbolcunun Süper Lig kulüpleriyle görüşme halinde olduğu belirtildi. France Football'da yer alan haberde, Bayern Münih'deki serüvenini noktalamak isteyen Ribery'nin yeni adresinin Türkiye olabileceği ifade edildi. Haberde kulüp ismi verilmedi.
10 yıldır Bayern Münih forması giyen Ribery, daha önce 2004-2005 sezonunda Galatasaray'da yıldızını parlatmış ve parasını alamadığı gerekçesiyle Marilya'nın yolunu tutmuştu
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:01
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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