RiBERY DÖNÜYOR

Bayern Münih forması giyen Franck Ribery ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Fransız basınında yer alan haberlere göre; yıldız futbolcunun Süper Lig kulüpleriyle görüşme halinde olduğu belirtildi. France Football'da yer alan haberde, Bayern Münih'deki serüvenini noktalamak isteyen Ribery'nin yeni adresinin Türkiye olabileceği ifade edildi. Haberde kulüp ismi verilmedi.



10 yıldır Bayern Münih forması giyen Ribery, daha önce 2004-2005 sezonunda Galatasaray'da yıldızını parlatmış ve parasını alamadığı gerekçesiyle Marilya'nın yolunu tutmuştu