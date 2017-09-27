Mariano: hocaya saygı göstermeliyiz

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Mariano, takım olarak aynı mantalitede olduklarını belirterek, "Şampiyon olmak istiyoruz. Bu herkesin yürümek istediği yol" dedi. Bursaspor maçında Tudor'un kendisini kenara almasıyla ilgili konuşan Sambacı, "Hiçbir oyuncu değişiklik yapılmasını istemez. Sahada kalmak ister. Mutlaka üzülür. Ben de sahada öyle duygular içindeydim. Önemli olan hocamızın kararıydı. Bu tip değişikliklere saygı göstermeniz lazım. Oyuna giren arkadaşınıza saygı göstermeniz lazım" diye cevap verdi.