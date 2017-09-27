Mariano: hocaya saygı göstermeliyiz
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Mariano, takım olarak aynı mantalitede olduklarını belirterek, "Şampiyon olmak istiyoruz. Bu herkesin yürümek istediği yol" dedi. Bursaspor maçında Tudor'un kendisini kenara almasıyla ilgili konuşan Sambacı, "Hiçbir oyuncu değişiklik yapılmasını istemez. Sahada kalmak ister. Mutlaka üzülür. Ben de sahada öyle duygular içindeydim. Önemli olan hocamızın kararıydı. Bu tip değişikliklere saygı göstermeniz lazım. Oyuna giren arkadaşınıza saygı göstermeniz lazım" diye cevap verdi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:20
-
Janssen'e sert eleştiri
Toplam 24
Yorum
ADANA SENİ KANALA ÇAĞIRANDA İŞ YOK Kİ SENDE OLSUN FUTBOLDAN ANLAMADAN KONUŞ ORTAM BOŞ
-
İş bitiriciler
Toplam 2
Yorum
CSKN Bir Galatasaray taraftarı olarak Beşiktaş'ımıza teşekkür ediyorum yolunuz açık olsun...
-
Derbide engellendik
Toplam 25
Yorum
@BJK Çok güzel bir maç oldu.Beşiktaşımızı yürekten kutluyorum.Bir beşiktaşlı olarak Leipzig'in iyi oyunundan dolayı onlarıda kutlarım.
Mariano: hocaya saygı göstermeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.