Konya maçında taraftar alınmayacak!
Süper Lig'de son yılların en iyi başlangıçlarından birini yapan Galatasaray'a şok bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında taraftarının yanında olamayacak.
Süper Lig'de son yılların en iyi başlangıçlarından birinin altına imza atan Sarı-Kırmızılılar hafta sonu evinde oynayacağı Karabükspor maçının ardındanKonyaspor deplasmanına gidecek.
Ağustos ayında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede meydana gelen saha olaylarından dolayı 5 maçlık seyircisiz oynama cezası alan Konyaspor bu maça taraftarlarından yoksun çıkacak. Ancak bu maçtaGalatasaraylı taraftarlar yerini alması bekleniyordu.
Konya İl Güvenlik Kurulu ise Konyaspor-Galatasaray maçına sarı kırmızı taraftarların da alınmaması kararını verdi.
Derbilerde uygulanan bu karar ise Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:46
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RiBERY DÖNÜYOR
Toplam 4
Yorum
cemil dün yediğin hurmalar misali ne yüzle geleceksin ki gelme gölgede etme başka bir şey istemez bize genç futbolcu lazım buruma gibi
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VODAFONE PARK ETKİSİ
Toplam 5
Yorum
kartalcan kimileri ligde hakmel kazaniyor avrupada vardar ovasina gömülüyor kimileri de avrupanin her yerini fethediyor fark burada iste
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ŞİMDİ MONACO DÜŞÜNSÜN
Toplam 8
Yorum
HCK / BJK ŞÜKÜRLER OLSUN YARAB, SONSUZ TEŞEKKÜRLER KARTALIMIZA... BEŞİKTAŞK'IMIZ BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN İNŞAALLAH...
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