 Konya maçında taraftar alınmayacak! – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Konya maçında taraftar alınmayacak!

    Konya maçında taraftar alınmayacak!

    Süper Lig'de son yılların en iyi başlangıçlarından birini yapan 'a şok bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanacak karşılaşmasında taraftarının yanında olamayacak.

    Süper Lig'de son yılların en iyi başlangıçlarından birinin altına imza atan Sarı-Kırmızılılar hafta sonu evinde oynayacağı Karabükspor maçının ardındanKonyaspor deplasmanına gidecek.

    Ağustos ayında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede meydana gelen saha olaylarından dolayı 5 maçlık seyircisiz oynama cezası alan bu maça taraftarlarından yoksun çıkacak. Ancak bu maçtaGalatasaraylı taraftarlar yerini alması bekleniyordu.

    Konya İl Güvenlik Kurulu ise Konyaspor- maçına sarı kırmızı taraftarların da alınmaması kararını verdi.

    Derbilerde uygulanan bu karar ise Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:46
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