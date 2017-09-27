 HOCAYA SAYGI GÖSTERMELİYİZ – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    HOCAYA SAYGI GÖSTERMELİYİZ

    HOCAYA SAYGI GÖSTERMELİYİZ

    Galatasaray'ın başarılı sağ beki Mariano, takım olarak aynı mantalitede olduklarını belirterek, "Şampiyon olmak istiyoruz. Bu herkesin yürümek istediği yol" dedi. Bursaspor maçında Tudor'un kendisini kenara almasıyla ilgili konuşan Sambacı, "Hiçbir oyuncu değişiklik yapılmasını istemez. Sahada kalmak ister. Mutlaka üzülür. Ben de sahada öyle duygular içindeydim. Önemli olan hocamızın kararıydı. Bu tip değişikliklere saygı göstermeniz lazım. Oyuna giren arkadaşınıza saygı göstermeniz lazım" diye cevap verdi.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:16
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