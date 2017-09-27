HOCAYA SAYGI GÖSTERMELİYİZ
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Mariano, takım olarak aynı mantalitede olduklarını belirterek, "Şampiyon olmak istiyoruz. Bu herkesin yürümek istediği yol" dedi. Bursaspor maçında Tudor'un kendisini kenara almasıyla ilgili konuşan Sambacı, "Hiçbir oyuncu değişiklik yapılmasını istemez. Sahada kalmak ister. Mutlaka üzülür. Ben de sahada öyle duygular içindeydim. Önemli olan hocamızın kararıydı. Bu tip değişikliklere saygı göstermeniz lazım. Oyuna giren arkadaşınıza saygı göstermeniz lazım" diye cevap verdi.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:16
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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