HER ALANDA ZİRVEDE
Bursaspor karşısında önemli bir galibiyete daha imza atan Galatasaray, geride kalan 6 haftada yüzde 57.9 topa sahip olma yüzdesi ve 84.3'lük pas yüzdesiyle zirvede yer aldı. 8.5'la ceza sahası içinden en çok şut atan Aslan aynı şekilde maç başına 2.5 isabetli şut atmayı başardı. 0.7'yle altı pastan en fazla şut atan takım olan Cimbom, başarılı uzun top (35) ve başarılı kısa pasta da (420) yine zirvede...
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:17
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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