HER ALANDA ZİRVEDE

Bursaspor karşısında önemli bir galibiyete daha imza atan Galatasaray, geride kalan 6 haftada yüzde 57.9 topa sahip olma yüzdesi ve 84.3'lük pas yüzdesiyle zirvede yer aldı. 8.5'la ceza sahası içinden en çok şut atan Aslan aynı şekilde maç başına 2.5 isabetli şut atmayı başardı. 0.7'yle altı pastan en fazla şut atan takım olan Cimbom, başarılı uzun top (35) ve başarılı kısa pasta da (420) yine zirvede...



