G.SARAY KARABÜKSPOR HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, hücum aksiyonlarının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:26
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"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
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İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
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USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
Yorum
Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
G.SARAY KARABÜKSPOR HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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