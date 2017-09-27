GALATASARAYLILARA ŞOK!

Süper Lig'de son yılların en iyi başlangıçlarından birinin altına imza atan Sarı-Kırmızılılar hafta sonu evinde oynayacağı Karabükspor maçının ardındanKonyaspor deplasmanına gidecek.

Ağustos ayında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede meydana gelen saha olaylarından dolayı 5 maçlık seyircisiz oynama cezası alan Konyaspor bu maça taraftarlarından yoksun çıkacak. Ancak bu maçtaGalatasaraylı taraftarlar yerini alması bekleniyordu.

Konya İl Güvenlik Kurulu ise Konyaspor-Galatasaray maçına sarı kırmızı taraftarların da alınmaması kararını verdi.

Derbilerde uygulanan bu karar ise Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.