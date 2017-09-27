DANY DEFTERİ TEKRAR AÇILDI

Kamerunlu savunmacı iki sezon önce sözleşmesinin nedensiz feshedilmesi nedeniyle G.Saray'dan 1 milyon 200 bin Euro istedi. Sarı kırmızılılar bu talebe ayrılık sonrası Bursaspor ile 800 bin Euro'ya anlaşan Dany'e 400 bin Euro fark ödeyeceğini bildirdi. CAS'ta gerçekleşen dünkü duruşma sonrası son kararı hakem heyeti verecek.



Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sözleşmesi feshedilen Dany, FIFA'nın yolunu tutmuştu. G.Saray'dan faizleriyle birlikte 1 milyon 519 bin Euro talep etmişti. FIFA bu başvuru üzerine yaptığı inceleme sonrası sözleşmesi devam etmesine rağmen gönderilen futbolcuyu kısmen haklı bulmuş ve 461 bin Euro'ya hükmetmişti.



Bu gelişme sonrası taraflar krizi CAS'a taşıdı. İsviçre'de dün yapılan duruşmaya Galatasaray Hukuk Başmüşaviri Petek Aslan katıldı. Kamerunlu futbolcu bir yıllık alacağı olan 1 milyon 200 bin Euro talep ederken, G.Saray 400 bin Euro vereceğini mahkeme heyetine bildirdi. G.Saray savunmasında futbolcunun sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini, futbolcunun da bir hafta sonra Bursaspor ile sözleşme imzaladığını ifade etti. Ayrıca bu anlaşma gereği Dany'nin Bursaspor'dan 800 bin Euro aldığını ve bu nedenle Kamerunlu futbolcuya aradaki fark olan 400 bin Euro ödeyebileceklerini ifade etti. Dün yapılan görüşmenin sonuçları önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.