YILDIZ OYUNCU 2 HAFTA YOK!

Bursaspor maçında Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydeden Tolga Ciğerci'den sarı kırmızılı ekibe kötü haber geldi.

Galatasaray'ın bu sabah yaptığı antrenmana katılmayan milli futbolcunun durumuyla ilgili kulüp doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu.



Galatasaray Sağlık Kurulu, fedakarlık yaparak iğne ile oynayan Tolga Ciğerci'nin eklem kapsülünde oluşan ödem nedeniyle en az 2 hafta dinlendirilmesini öngördü.

Sağlık Kurulu'nun, geçmişte yaşadığı fasya yırtığını da göz önünde bulundurarak Tolga'yı riske atmamak adına dinlendireceği öğrenildi.



Buna göre, Tolga Ciğerci'nin Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ve Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giymesi beklenmiyor.