YILDIZ OYUNCU 2 HAFTA YOK!
Son haftalardaki formuyla göz dolduran ve attığı gollerle dikkatleri çeken Tolga Ciğerci, 2 hafta forma giyemeyecek!
Bursaspor maçında Galatasaray'ın galibiyet golünü kaydeden Tolga Ciğerci'den sarı kırmızılı ekibe kötü haber geldi.
Galatasaray'ın bu sabah yaptığı antrenmana katılmayan milli futbolcunun durumuyla ilgili kulüp doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Sağlık Kurulu, fedakarlık yaparak iğne ile oynayan Tolga Ciğerci'nin eklem kapsülünde oluşan ödem nedeniyle en az 2 hafta dinlendirilmesini öngördü.
Sağlık Kurulu'nun, geçmişte yaşadığı fasya yırtığını da göz önünde bulundurarak Tolga'yı riske atmamak adına dinlendireceği öğrenildi.
Buna göre, Tolga Ciğerci'nin Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ve Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giymesi beklenmiyor.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 12:49
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GURUR DUYDUM
Toplam 3
Yorum
rvp rvp sana hıc bır sey dıyemem senı sakat alan yonetım tabıkı buyuk baskan azız yıldırım evet buyuk baskan dıyorum fenerı transfer yapamayacak
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EVİNİ BORDO-MAVİYE BOYADI!
Toplam 1
Yorum
Q 7 TABİ SIKINTILI OLURSUN. SEZON BAŞUNDAN BERİ BAS BAS BAĞIRIYORUZ SANA BAŞKANIM ERSUNU GÖNDER SEZONU BİZE ZEHİR ETME DİYE DİNLEMİYORSUN
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HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ
Toplam 16
Yorum
GFB Biz pisirdik siz yiyin KARDESIMIZ LEIGZIG.
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