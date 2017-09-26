YALNIZ ADAM SELÇUK INAN

Galatasaraylı taraftarlar ile Selçuk arasındaki soğukluk devam ediyor. Bursa'da da Selçuk İnan ısınmaya çıktığı anda tribünler "I love you Muslera, büyük kaptan" diye sevgi gösterisinde bulundu. Morali bozulan tecrübeli futbolcu, Bursa dönüşü kendisine uzatılan mikrofonlara yanıt vermezken feribotta ise üst katta tek başına otururken görüntülendi.



