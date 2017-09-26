YALNIZ ADAM SELÇUK INAN
Galatasaraylı taraftarlar ile Selçuk arasındaki soğukluk devam ediyor. Bursa'da da Selçuk İnan ısınmaya çıktığı anda tribünler "I love you Muslera, büyük kaptan" diye sevgi gösterisinde bulundu. Morali bozulan tecrübeli futbolcu, Bursa dönüşü kendisine uzatılan mikrofonlara yanıt vermezken feribotta ise üst katta tek başına otururken görüntülendi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:03
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
YALNIZ ADAM SELÇUK INAN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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