 YALNIZ ADAM SELÇUK INAN – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    YALNIZ ADAM SELÇUK INAN

    YALNIZ ADAM SELÇUK INAN

    Galatasaraylı taraftarlar ile Selçuk arasındaki soğukluk devam ediyor. Bursa'da da ısınmaya çıktığı anda tribünler "I love you Muslera, büyük kaptan" diye sevgi gösterisinde bulundu. Morali bozulan tecrübeli futbolcu, Bursa dönüşü kendisine uzatılan mikrofonlara yanıt vermezken feribotta ise üst katta tek başına otururken görüntülendi.


    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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