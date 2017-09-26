 Sponsora erteleme – Fotomaç – 26 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sponsora erteleme

    Sponsora erteleme
    Misli.com ile bugün imzalanacağı açıklanan sponsorluk anlaşması perşembe gününe ertelendi. Perşembe günü saat 11.00'de Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleştirilecek imza törenine başkan Dursun Özbek'in de katılması bekleniyor.
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sponsora erteleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.