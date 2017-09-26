SERDAR ÜÇLÜ ÇEKTİRMEDİ

Bursaspor'a karşı ilk kez Galatasaray formasıyla mücadele eden Serdar Aziz maç boyunca protesto edildi. Karşılaşma sonunda Galatasaray taraftarı tezahüratlarıyla tecrübeli futbolcuya destek verirken üçlü çektirmesini istedi. Serdar çağrıya karşılık vermezken bu hareketiyle ilgili, "Onlar protesto etse de ben Bursaspor'u seviyorum. Şimdi kalkıp burada üçlü çektirmek bana yakışmaz" şeklinde konuştu.