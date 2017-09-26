SERDAR ÜÇLÜ ÇEKTİRMEDİ
Bursaspor'a karşı ilk kez Galatasaray formasıyla mücadele eden Serdar Aziz maç boyunca protesto edildi. Karşılaşma sonunda Galatasaray taraftarı tezahüratlarıyla tecrübeli futbolcuya destek verirken üçlü çektirmesini istedi. Serdar çağrıya karşılık vermezken bu hareketiyle ilgili, "Onlar protesto etse de ben Bursaspor'u seviyorum. Şimdi kalkıp burada üçlü çektirmek bana yakışmaz" şeklinde konuştu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:20
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
SERDAR ÜÇLÜ ÇEKTİRMEDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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