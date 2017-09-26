 SERDAR ÜÇLÜ ÇEKTİRMEDİ – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    SERDAR ÜÇLÜ ÇEKTİRMEDİ

    SERDAR ÜÇLÜ ÇEKTİRMEDİ

    Bursaspor'a karşı ilk kez formasıyla mücadele eden maç boyunca protesto edildi. Karşılaşma sonunda Galatasaray taraftarı tezahüratlarıyla tecrübeli futbolcuya destek verirken üçlü çektirmesini istedi. Serdar çağrıya karşılık vermezken bu hareketiyle ilgili, "Onlar protesto etse de ben Bursaspor'u seviyorum. Şimdi kalkıp burada üçlü çektirmek bana yakışmaz" şeklinde konuştu.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:20
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