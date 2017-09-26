SELÇUK İNAN'A TEKLİF GELDİ Mİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Selçuk İnan ve Sabri Sarıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuk İnan'ın G.Saray'ın kaptanı olduğu ifade eden Özbek, Sabri Sarıoğlu için de Göztepe maçında özel bir seremoni yapmayı düşündüklerini belirtti.
SABRİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR
Sabri Sarıoğlu içinde özel bir şeyler yapmayı planladıklarını ifade eden Özbek; "Sezon başında Galatasaray ile uzun süre sonra ayrılarak Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu hakkında konuşan Özbek, "Sabri benim çok sevdiğim bir kişi. Galatasaray'a 17-18 sene hizmet etmiş bir isim. Galatasaray - Göztepe maçında ona özel bir şey yapıp yapmayacağımıza, zamanı gelince karar veririz" diye konuştu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:10
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 23
Yorum
QwZx Zamanında tüm takımlarımıza verilmemiştir. Problem!! hakemlerin tek yanlı yönetimidir, konu saptırma.
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RIBERY, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
Toplam 4
Yorum
ses bence Antalya alır.
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ANTALYASPOR'A DÜNYACA ÜNLÜ HOCA
Toplam 6
Yorum
göz dünya çapındaki yıldızları olan takım tabiki dünya çapında hoca çalıştırır,çalımbay değil.
SELÇUK İNAN'A TEKLİF GELDİ Mİ? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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