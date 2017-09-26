SELÇUK İNAN'A TEKLİF GELDİ Mİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Selçuk İnan ve Sabri Sarıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuk İnan'ın G.Saray'ın kaptanı olduğu ifade eden Özbek, Sabri Sarıoğlu için de Göztepe maçında özel bir seremoni yapmayı düşündüklerini belirtti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk İnan'ın takım içindeki durumu hakkında da konuşan Özbek; "Selçuk bizim kaptanımız. Kendine transfer döneminde herhangi bir teklif gelmedi. Selçuk bize uzun süredir hizmet veriyor. Her futbolcunun belli dönemlerde performansında düşüklükleri olur. Ancak Selçuk'un verdiği hizmetleri unutmamamız gerekiyor. Galatasaray taraftarlarına şunu söylemek istiyorum; Selçuk bizim oyuncumuz, değerimiz. Kendi kendimize bu değerimize zarar vermememiz gerekiyor. İnsan kendi çocuğunu kötüler mi? Niye yapıyoruz? Aslında teşvik etmemiz gerekiyor ki, Galatasaray'a daha iyi hizmet etsin. Çünkü Selçuk şu anda Galatasaray'ın futbolcusu. Bizim amacımız futbolcunun performansını yukarıya çekmek, sahada ıslıklayarak bunu yapamayız." değerlendirmesinde bulundu.



SABRİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Sabri Sarıoğlu içinde özel bir şeyler yapmayı planladıklarını ifade eden Özbek; "Sezon başında Galatasaray ile uzun süre sonra ayrılarak Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu hakkında konuşan Özbek, "Sabri benim çok sevdiğim bir kişi. Galatasaray'a 17-18 sene hizmet etmiş bir isim. Galatasaray - Göztepe maçında ona özel bir şey yapıp yapmayacağımıza, zamanı gelince karar veririz" diye konuştu.