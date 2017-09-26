RAKAMLARLA BURSASPOR MAÇI
4 TOPLAM 26 şutun atıldığı Bursaspor- Galatasaray maçının en fazla şut çeken oyuncusu Maicon oldu. Ayrıca yaptığı 14 hatalı pasla sahanın en çok pas hatası yapan ismiydi.
6 GALATASARAY ligde son 6 deplasman maçını kaybetmedi (5G-1B).
10 CİMBOM, Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor (9G-1B).
11 BELHANDA, 6 kilit pas verdi, 11 orta yaptı, 3 kez rakiplerini çalımla geçip 5 ikili mücadele kazandı.
12 GALATASARAY'ın süper ikilisi Gomis (7) ve Tolga (5) ilk 6 haftada 12 gole imza attı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:46
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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