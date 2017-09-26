 RAKAMLARLA BURSASPOR MAÇI – Fotomaç – 26 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    RAKAMLARLA BURSASPOR MAÇI

    RAKAMLARLA BURSASPOR MAÇI
    1 G.SARAY, Şubat 2016'daki Trabzonspor maçının ardından ilk kez ilk yarısını geride bitirdiği bir maçı kazandı.

    4 TOPLAM 26 şutun atıldığı Bursaspor- maçının en fazla şut çeken oyuncusu Maicon oldu. Ayrıca yaptığı 14 hatalı pasla sahanın en çok pas hatası yapan ismiydi.

    6 GALATASARAY ligde son 6 deplasman maçını kaybetmedi (5G-1B).

    10 CİMBOM, Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor (9G-1B).

    11 BELHANDA, 6 kilit pas verdi, 11 orta yaptı, 3 kez rakiplerini çalımla geçip 5 ikili mücadele kazandı.

    12 GALATASARAY'ın süper ikilisi Gomis (7) ve Tolga (5) ilk 6 haftada 12 gole imza attı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RAKAMLARLA BURSASPOR MAÇI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.