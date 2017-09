MARIANO GOL ANINI ANLATTI

Mariano Bursaspor maçında oyundan alınışı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bursaspor maçı çok zor bir maçtı. Çok zor bir deplasmandı. Böyle bir maçın bizi beklediğini biliyorduk Kazandığımız için mutluyuz. Tabii ki hiçbir oyuncu oyundan çıkmayı istemez. Sahada kalmak ister. Mutlaka üzülür. Ben de o anda aynı duygulara sahiptim. Ama o anda gole ihtiyacımız vardı ve hocamız böyle bir taktik değişiklik yapmayı düşündü. Sonunda da gayet işe yaradığını herkes gördü. Zaten bu tip değişikliklerde her zaman üzülürsünüz ama mutlaka hocanıza saygınız olması lazım. Diğer yandan da oyuna giren arkadaşınıza saygınız olması lazım. Oyuna giren arkadaşlarımız da ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gol sevincinde de kulübede oturuyordum. Krampon yoktu ayağımda. Gol gelince de o anda kramponları düşünmeden arkadaşlarımla golü kutladım."



Galatasaray'da takım arkadaşı Feghouli'yi öven Mariano, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Mariano şu açıklamalarda bulundu:



'FEGHOULİ GERÇEKTEN ÇOK KALİTELİ'

"Feghouli, gerçekten çok kaliteli ve üst düzey bir oyuncu. Mutlaka oynadığı zamanlarda sadece bana değil takıma da en iyi şekilde katkısı olacaktır."



'TÜRKİYE'NİN EN İYİSİNDE OYNUYORUM'

"Bakıldığı zaman Avrupa'da dünyada ligler birbirine çok yakın. Her ligde rekabet seviyesi yüksek. Fransa'da ve İspanya'da oynadım. İspanya biraz daha üst seviyede izlenirlilik anlamında. Türkiye'de çok fazla tecrübeye sahip değilim ama Türkiye çok kaliteli bir lig. Zor rakipler ve kaliteli oyuncular var. Ben de Türkiye'nin en iyisinde oynuyorum. Avrupa'da, dünya çapında tanınan, kupalar kazanmış bir takım. Gayet rekabet seviyesi yüksek bir ligde oynuyorum."



'HEPİMİZ ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ'

"Takımımızda kilit nokta mantalite. Daha önce burada oynayan arkadaşlarımız ve yeni katılanlar aynı mantaliteye sahip. Hepimiz şampiyon olmak istiyoruz. Herkes kazanmak istediği için de otomatik olarak saha içinde böyle güzel bir uyum ortaya çıkıyor. Anahtar kural aynı mantaliteye sahip olmak."



'TUDOR TAKIMI ÇOK İYİ MOTİVE EDİYOR'

"Her hocanın kendine göre çalışma stili var. Tudor ile birlikte kısa zamandır çalışıyoruz. Tudor, takımını en iyi şekilde motive eden, yeni gelenlere takım ruhunu kazandırmaya çalışan ve bu mantaliteyi bize aşılayan bir hoca. Galatasaray'da çok mutluyum. Çok güzel bir camia ve şehirdeyim. Eskiden burada olan arkadaşlarımızın da bana yardımı çok fazla. Takımla ilgili duygularım pozitif"