 İDDAA GERİ ADIM ATTI – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    İDDAA GERİ ADIM ATTI

    İDDAA GERİ ADIM ATTI

    'ın çıkışı İddaa'nın da her hafta bahis oranlarını yenilemesine neden oldu. Sezon başında sarıkırmızılı ekibin şampiyonluğuna 1'e 4.5 veren, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin ardına koyan İddaa, 6 hafta sonunda geri adım attı. Oranlarını yenileyen bahis şirketi, Cimbom için 2.35'lik oran açıkladı ve Beşiktaş ile birlikte şampiyonluğun favorisi ilan etti.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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