İDDAA GERİ ADIM ATTI

Galatasaray'ın çıkışı İddaa'nın da her hafta bahis oranlarını yenilemesine neden oldu. Sezon başında sarıkırmızılı ekibin şampiyonluğuna 1'e 4.5 veren, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin ardına koyan İddaa, 6 hafta sonunda geri adım attı. Oranlarını yenileyen bahis şirketi, Cimbom için 2.35'lik oran açıkladı ve Beşiktaş ile birlikte şampiyonluğun favorisi ilan etti.