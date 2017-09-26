G.SARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 13:07
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GURUR DUYDUM
Toplam 3
Yorum
rvp rvp sana hıc bır sey dıyemem senı sakat alan yonetım tabıkı buyuk baskan azız yıldırım evet buyuk baskan dıyorum fenerı transfer yapamayacak
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EVİNİ BORDO-MAVİYE BOYADI!
Toplam 1
Yorum
Q 7 TABİ SIKINTILI OLURSUN. SEZON BAŞUNDAN BERİ BAS BAS BAĞIRIYORUZ SANA BAŞKANIM ERSUNU GÖNDER SEZONU BİZE ZEHİR ETME DİYE DİNLEMİYORSUN
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HAYDİ KARTALIM VUR PENÇENİ
Toplam 16
Yorum
GFB Biz pisirdik siz yiyin KARDESIMIZ LEIGZIG.
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