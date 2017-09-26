 G.SARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    G.SARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

    G.SARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

    Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, antrenmana takım halinde düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinden ardından futbolcular, top ile bireysel çalışmalarla idmanı sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takım taktik çalışma yapıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci'nin katılmazken, Serdar Aziz ile Iasmin Latovlevici özel program dahilinde çalıştı. Galatasaray, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:07
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