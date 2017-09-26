GALATASARAYLILARA ŞOK!
Süper Lig'de son yılların en iyi başlangıçlarından birini yapan Galatasaray'a şok bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşmasında taraftarının yanında olamayacak.
Süper Lig'de son yılların en iyi başlangıçlarından birinin altına imza atan Sarı-Kırmızılılar hafta sonu evinde oynayacağı Karabükspor maçının ardındanKonyaspor deplasmanına gidecek.
Ağustos ayında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede meydana gelen saha olaylarından dolayı 5 maçlık seyircisiz oynama cezası alan Konyaspor bu maça taraftarlarından yoksun çıkacak. Ancak bu maçtaGalatasaraylı taraftarlar yerini alması bekleniyordu.
Konya İl Güvenlik Kurulu ise Konyaspor-Galatasaray maçına sarı kırmızı taraftarların da alınmaması kararını verdi.
Derbilerde uygulanan bu karar ise Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:47
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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