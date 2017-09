DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI

Devre arasında transfer olup olmayacağının sorusunu da yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek; Tudor'un geleceği, Selçuk İnan hakkındaki düşünceleri ve bir başka sarı-kırmızılı kulüp olan Göztepe'de futbol hayatına devam eden Sabri Sarıoğlu hakkında da konuştu. Özbek'in ifadeleri şöyle:

TUDOR KONUSU

"Tudor'un sözleşmesi için konuşmak şu an için erken. Tudor ile 1 senelik sözleşmemiz var. Sezonun biraz daha ilerlemesi lazım. Dolayısıyla benim de görev sürem Mayıs ayında bitecek. Önümüzü bir görmemiz lazım. Yani şunu diyebilirim; antrenör kulüpler için anahtar kişi. Seçim öncesi de bu hamleyi yapmak çok etik olmaz."

"BAŞLATTIĞIM BÜYÜK PROJELER VAR. BU PROJELERİN YÜRÜMESİ LAZIM"

Dursun Özbek, 2018 yılının Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili soru üzerine ise, "Galatasaray gibi bir camiada tek başkan adayı olmaz. Demokratik yapımız çok kuvvetli. Mutlaka başka adaylar da çıkar. Bunları söylerken de 'ben tekrar başkanlığa adayım' demiyorum. Böyle anlaşılmaması lazım. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için geldim. Hizmet ve yaptığım işlerin bir kısmının sonucunu aldık, bir kısmının ise alınmadı. Bunları yaptıktan sonra bakarsınız, camia yaptıklarını beğenmiş mi, sizin başkanlık sürenizi tasvip ediyorlar mı etmiyorlar mı? Bunlar önemli kriterler.

"BİZDEN SONRAKİ YÖNETİMLERE PROJELERİ TAKİP EDEBİLECEKLERİ BİR SİSTEM BIRAKMAMIZ LAZIM"

Şu an hizmet dönemindeyiz. Başlattığım büyük projeler var. Bu projelerin yürümesi lazım. Benden sonraki yönetimlerin de bu projeleri takip edebilecekleri bir sistem bırakmam lazım. Benim görevim bu" ifadelerini kullandı.



"İHTİYAÇ OLURSA DEVRE ARASI TAKVİYE YAPARIZ"

"Devre arasına çok zaman var. Takım şu anda performansını yüzde yüz yansıtamıyor. Takım şu anda belli bir seviyede oynuyor. 10'uncu haftadan sonra tam performans belli olur. Eğer bir eksiklik hissedilirse, devre arasında takviye yaparız. Şimdilik erken, devre arasında transfer yapıp yapmayacağımıza 10. haftadan sonra karar vereceğiz."



"ASAMOAH'A İLGİMİZ DEVAM EDİYOR"

"Kwadwo Asamoah'la çok ilgilendik, ilgimiz de devam ediyor ama O'nun yerine Latovlevici'yi getirdik. Sezonun genelinde, eksik tespiti yapılır ve ona göre davranırız"



"UEFA BURADA ÇIKAN TÜM SÖYLEMLERİ TAKİP EDİYOR, UEFA ADETA BİZİ GÖZETLİYOR"

"Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'deki diğer kulüpler gibi UEFA'ya bağlı. UEFA'nın dediği şeylere bağlı kalmakla yükümlü. UEFA'nın belli düzenlemeleri var. Futbolun içine sadece futboldan kaynaklanan paraların girmesini arzu ediyor. O dönemde bu kaymaları gördüğü için, Financial Fair Play'i getirdi. Çok yakın markajla bu gelişmeleri takip ediyor. Belli kıstaslar var, uymanı istiyor. Günlük bütün gazete haberleri oraya düşüyor. Yanlış haberler de, söylemediğimiz şeyler de oraya gidiyor. Bizim söylemediklerimiz de gidiyor. UEFA takipte. Dolayısıyla açıklama yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor."



UEFA ÖNCE GALATASARAY'I MERCEK ALTINA ALMIŞ

"UEFA'da durum şu, tabii Galatasaray'ın Avrupa'daki bilinirliliği, UEFA Kupaları'ndaki görünürlüğü Türkiye açısından yüksek seviyede olduğu için, UEFA önce Galatasaray'ı mercek altına almış. Bu manada Galatasaray'ı incelemiş, bu kriterlere bağlı olarak da incelemesini yaptıktan sonra bir ceza verdi. 1 sene Avrupa Kupalarına gidemedik. Şimdi o tarihte de incelemeye geldiklerinde bir anlaşma yapılmış, bu anlaşmaya bağlı olarak da bizim bu anlaşmayı yerine getirmediğimiz düşüncesiyle Galatasaray'a ceza geldi. Sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yer. Biz de öyle yapıyoruz. UEFA ile anlaşmayı 3-4 seneye yayayım ki geçmişte yaşadığımız sıkıntıları tekrardan yaşamayalım.



GELEN YÖNETİM EĞER BU BİR UEFA STANDARTLARI İÇİNDE KALDIĞI SÜRECE SIKINTI YAŞAMAZ

UEFA'ya dedik ki gelin biz daha sık konuşalım. Geçmişte sizle yaptığımız anlaşma Galatasaray açısından olumlu bir anlaşma olmadı. Kısa süreli bir anlaşmaydı. Biz Galatasaray olarak daha uzun süreli bir anlaşma yapalım. UEFA ile böyle bir anlaşma yaptığınız zaman UEFA size bazı kriterler koyuyor. Diyor ki kadronda 23 oyuncudan fazla bulunduramazsın. Şu kadar transfer yapamazsın, şu kadar maaş ödeyebilirsin bundan fazlasını ödeyemezsin. Yani benim derdim şu, UEFA bu yakınlık, disiplin içinde çalışayım ki ve bu anlaşmayı da 3-4 senelik bir zaman dilimine yayayım ki geçmişte yaşadığımız sıkıntıları tekrardan yaşamayalım. Onlar da kritelerini ortaya koysunlar. Çünkü onlar çok detaylı hem mali yapıyı inceliyorlar, hem yönetim biçimini, her şeyin içindeler. Yapmak istediğimiz bu. Bu manada da ben UEFA yetkilileri ile dediğim tarihten itibaren görüştüm. UEFA yetkililerinden randevu istedim. Hatta Federasyon Başkanı Sayın Demirören'e de ilettim bu durumu. Ekim-Kasım o aralarda büyük bir ihtimalle o randevuyu bekliyoruz. Buluştuğumuz zaman da biz çok şeffaf şekilde ortaya koyacağız her şeyi. Onlardan da bunun kriterlere uygun şekilde düzenlenmesini onlarla beraber yapmak istiyorum ki. Beraber kriterleri koyduğumuz zaman artık söylenecek fazla bir şey kalmıyor. Galatasaray'daki yönetimler açısından da bu önemli. Çünkü gelen yönetimler, UEFA kriterlerini, eğer ortada böyle bir yol haritası varsa bunun dışına çıkamaz. Çıkarsa da kendisini affettirici bir şeyi olmaz. Çünkü yol haritası var. Kardeşim sen buna uyacaksın. Bize geçmişte 65 Milyon maaştan fazla ödeyemezsin dediler, tamam dedik. Gelen yönetim eğer bu bir UEFA standartıysa bunun için de kaldığı sürece sıkıntı yaşamaz. Bütün bunları düzenlersek bu manada da bizden sonra gelecek yönetimlere bu disiplini takip etme şansı verecektir. Galatasaray bu manada kendisini daha emniyetli, daha korunaklı hissedecektir."