DEVLER TAKİPTE
Ayak içi çalışıyor
Tolga 'nın attığı goller tesadüf değil çalışmanın eseri... Sarı-kırmızılı futbolcu, idmanlardan sonra özel olarak ayak içiyle gol vurusu çalışıyor. Geçen sezon çektiği 43 sutta 8 isabet sağlayabilen Ciğerci, ekstra çalışmasının katkısıyla bu sezon 6 maçta kaleye gönderdiği 16 sutun 10'unda çerçeveyi buldu ve 5 gol kaydetti.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:35
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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