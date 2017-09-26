 DEVLER TAKİPTE – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    DEVLER TAKİPTE

    DEVLER TAKİPTE
    Avrupa kulüpleri de Tolga Ciğerci'yi takibe aldılar... Orta sahalar arasında en golcü isimler arasına giren 25 yasındaki gurbetçi oyuncuyu izlemek için yabancı scoutların önümüzdeki maçlardan itibaren Türkiye'ye gelmeye hazırlandığı fade edildi.

    Ayak içi çalışıyor
    Tolga 'nın attığı goller tesadüf değil çalışmanın eseri... Sarı-kırmızılı futbolcu, idmanlardan sonra özel olarak ayak içiyle gol vurusu çalışıyor. Geçen sezon çektiği 43 sutta 8 isabet sağlayabilen Ciğerci, ekstra çalışmasının katkısıyla bu sezon 6 maçta kaleye gönderdiği 16 sutun 10'unda çerçeveyi buldu ve 5 gol kaydetti.
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:35
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