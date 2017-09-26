ÇORAPLARLA KOSTU!

Bursaspor maçının 64. dakikasında kenara alınmasını tebessümle karşılayan Mariano, bunu kendisine çok da dert etmedi. Büyük bir heyecan içinde kenarda maçı izleyen Brezilyalı futbolcu, 73'te Feghouli'nin beraberlik golüne çok sevindi ve arkadaşını kutlamak için çoraplarıyla koşu yaptı. Bu durum, Galatasaray'daki dostluğun 'ne kadar üst seviyede' olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi

