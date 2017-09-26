ÇORAPLARLA KOSTU!
Bursaspor maçının 64. dakikasında kenara alınmasını tebessümle karşılayan Mariano, bunu kendisine çok da dert etmedi. Büyük bir heyecan içinde kenarda maçı izleyen Brezilyalı futbolcu, 73'te Feghouli'nin beraberlik golüne çok sevindi ve arkadaşını kutlamak için çoraplarıyla koşu yaptı. Bu durum, Galatasaray'daki dostluğun 'ne kadar üst seviyede' olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:04
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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