 Çilingir geldi – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    Çilingir geldi

    Çilingir geldi

    Kritik anda topu 90’a asıp maçı çeviren Cezayirli, ’a büyük katkı sağlayacağını gösterdi. Tudor’un Sofiane’ı bu hafta ilk 11’e alması bekleniyor

    'da Sofiane 'nin Bursaspor'a attığı muhteşem gol konuşuluyor. West Ham'dan transfer edilen Cezayirli yıldız maçın kırılma anında sahneye çıkıp galibiyetin kapısını açarken, gelecek için de umut verdi. Sol ayağıyla topu ceza sahası önünden 90'a gönderen Feghouli kalitesini ortaya koyarken, sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yarışında bu sezon büyük katkı sağlayacağını göstermiş oldu. Teknik direktör Tudor, tecrübeli futbolcuyu bu hafta Karabükspor ile oynayacakları maçta ilk kez 11'e almayı planlıyor.

    AÇIĞINI KAPATIYOR
    27 yaşındaki yıldız da sakatlığı nedeniyle takım arkadaşları ile oluşan açığını kapatmak için idmanlarda ekstra çalışıp, kondisyon yüklüyor.

    AKLI DERBİDE
    Sakatlığı nedeniyle takıma geç katılan Sofiane Feghouli, hedefinin Fenerbahçe derbisine kadar tam hazır hale gelmek oldugunu söyledi. Yıldız futbolcu, "Gerçek Feghouli insallah Fenerbahçe karsısında sahada olacak. Derbilerin Türkiye'de önemini biliyorum. O gün bambaşka bir Feghouli izleteceğim" dedi.

    ONU ÖZLEDİK
    Sofaiane Feghouli'nin golü, West Ham United taraftarlarının da gündeminde... İngiliz ekibinin taraftarları kendi twitter hesaplarından, 'Onu özledik' yazılı mesaj paylaştı. Premier Lig'e kötü başlayan Bilic'in West Ham'ı 6 hafta sonunda 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

    Savaş ÇORLU

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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