 BİR NEYMAR BİR DE TOLGA! – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    BİR NEYMAR BİR DE TOLGA!

    BİR NEYMAR BİR DE TOLGA!

    Tolga Ciğerci, ligde 222 milyon euro'ya PSG'ye transfer olan Neymar'dan daha fazla gol attı. Brezilyalı yıldız, Fransa'da 5 maçta 4 gol kaydederken, Tolga 6 maçta 5 kez ağları sarstı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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